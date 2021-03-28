A Milli Takım'ın Letonya maçına seyirci alınacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Letonya maçına seyirci alınacağını duyurdu. Yüzde 15 kapasite oranında taraftarın olacağı karşılaşma salı günü 21.45'te oynanacak.
- 76bin 761 kişi kapasiteye sahip olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda böylelikle 11 bin 514 seyirci olacak.
TFF'den yapılan açıklama şöyle;
- "2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda 30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır. Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacaktır."
A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne 2'de 2 yaparak başladı pic.twitter.com/LSxKuPaPtj
A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne 2'de 2 yaparak başladı pic.twitter.com/LSxKuPaPtj— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 27, 2021