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A Milli Takım'ın Letonya maçına seyirci alınacak

TFF tarafından yapılan resmi açıklamada, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Türkiye - Letonya karşılaşmasında %15 kapasite oranında seyirci alınacak. UEFA ve TFF Sağlık Kurulu'nun tüm tedbirlerinin yanı sıra HES kodu zorunlu olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
A Milli Takımın Letonya maçına seyirci alınacak
Atatürk Olimpiyat Stadyumu

Türkiye Futbol Federasyonu, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Letonya maçına seyirci alınacağını duyurdu. Yüzde 15 kapasite oranında taraftarın olacağı karşılaşma salı günü 21.45'te oynanacak.

  • 76bin 761 kişi kapasiteye sahip olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda böylelikle 11 bin 514 seyirci olacak.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

  • "2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda 30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır. Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacaktır."

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