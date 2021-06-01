A Milliler'den sessiz prova

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Tam gün sokağa çıkma yasağı tek güne indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, haziran ayıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamalarının hafta içi ve cumartesi 22.00'de başlayacağını hafta sonu ise cumartesi 22.00'den pazartesi 05.00'e kadar tam kısıtlama uygulanacağını duyurdu. Erdoğan, yeme içme sektörü başta olmak üzere birçok işletmenin pazar günü hariç sabah 07.00'den akşam 21.00'e kadar hizmet verebileceğini açıkladı. İşte merak edilen tüm detaylar...