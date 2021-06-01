Spor A Millilerden sessiz prova
FUTBOL FUTBOL

A Milliler'den sessiz prova

EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Gine ile golsüz berabere kaldı. Antalya kampını bugün bitirecek milli takım yarın Almanya’ya gidecek. Kadro ise 26’ya düşecek .

Haber Merkezi Yeni Şafak
A Millilerden sessiz prova ​
Maçı UEFA’dan alınan izinle 500’e yakın davetli taraftar izledi.

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlıklarını Antalya’da sürdüren A Milli Takım, ikinci hazırlık maçında Gine ile 0-0 berabere kaldı. Maçı UEFA’dan alınan izinle 500’e yakın davetli taraftar izledi. İlk yarının en önemli atağında 20. dakikada ceza sahasına giren Mert Müldür’ün vuruşunda kaleci Keita topu ayaklarıyla önledi.

  • 80’de Cengiz’in ortasında Mara’nın ters kafa vuruşu üst direkten döndü. Son dakikalarda ataklarını sıklaştıran milliler, kaleci ve defansı geçemeyince maç başladığı gibi bitti. Bugün Antalya kampını bitirecek A Milli Takım, yarın Almanya’ya gidecek. Millilerde 4 futbolcu aday kadrodan çıkarılacak ve sayı 26’ya düşecek. Tüm futbolcuların form durumunu görmek isteyen teknik direktör Şenol Güneş, son Azerbaycan maçına göre ilk 11’de 7 değişikliğe giderken, maç sonrası “Henüz istenilen seviyede değiliz. İtalya, İsviçre ve Galler daha farklı maçlar olacak” dedi.
Abone Ol Google News
Tarihi esere mirasçı oldu

Tarihi esere mirasçı oldu

​Vefat eden annelerinin bıraktığı sandığın içinden 'servet' çıktı.
Antalyada dostluk kazandı

Antalya'da dostluk kazandı

​A Milli Takımımız, özel maçta Gine ile 0-0 berabere kaldı.
Taksim Camii’nin ilk mahyası: Elhamdülillah

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihini açıkladı.

Sokağa çıkma yasağı tek güne indi. İşte yeni süreç...

Silivri'den girip Pendik'ten çıkacaklar

Silivri'den girip Pendik'ten çıkacaklar

Ağır tonajlı araçlarla ilgili ​İstanbul trafiğini rahatlatacak karar.

"Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Yakın çalışma arzumuz var' dedi."
Hedefe az kaldı

Hedefe az kaldı

Bakanlık son tabloyu paylaştı.
Nefes kesti

Nefes kesti

​Hürkuş'un HYEU modeli de ilk kez uçtu.
Odasını boşalttı

Odasını boşalttı

Galatasaray'da büyük belirsizlik yaşanıyor.

Beştepe'de kabine zirvesi başladı

​Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'la aşıları karşılıklı olarak tanıma kararı aldık.
Zam teklifini<br>hükümete sundular

Zam teklifini
hükümete sundular

​700 bin kamu işçisinin gözü zam pazarlığında.

Gara'da 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.