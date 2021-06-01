A Milliler'den sessiz prova

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlıklarını Antalya’da sürdüren A Milli Takım, ikinci hazırlık maçında Gine ile 0-0 berabere kaldı. Maçı UEFA’dan alınan izinle 500’e yakın davetli taraftar izledi. İlk yarının en önemli atağında 20. dakikada ceza sahasına giren Mert Müldür’ün vuruşunda kaleci Keita topu ayaklarıyla önledi.
- 80’de Cengiz’in ortasında Mara’nın ters kafa vuruşu üst direkten döndü. Son dakikalarda ataklarını sıklaştıran milliler, kaleci ve defansı geçemeyince maç başladığı gibi bitti. Bugün Antalya kampını bitirecek A Milli Takım, yarın Almanya’ya gidecek. Millilerde 4 futbolcu aday kadrodan çıkarılacak ve sayı 26’ya düşecek. Tüm futbolcuların form durumunu görmek isteyen teknik direktör Şenol Güneş, son Azerbaycan maçına göre ilk 11’de 7 değişikliğe giderken, maç sonrası “Henüz istenilen seviyede değiliz. İtalya, İsviçre ve Galler daha farklı maçlar olacak” dedi.