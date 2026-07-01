Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
A Millilerin Uluslar Ligi'nde maçlarını oynayacağı statlar belli oldu

A Millilerin Uluslar Ligi'nde maçlarını oynayacağı statlar belli oldu

13:551/07/2026, Çarşamba
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
İlk 2 maçına iç sahada çıkacak ay-yıldızlılar, Fransa ile Kocaeli, İtalya ile Bursa'da karşılaşacak.
İlk 2 maçına iç sahada çıkacak ay-yıldızlılar, Fransa ile Kocaeli, İtalya ile Bursa'da karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile eylül-ekim döneminde yapacağı maçların statları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, FIFA'nın uluslararası maç takviminde gittiği değişiklikle, 21 Eylül-6 Ekim aralığındaki milli maç döneminde 4 karşılaşma oynayacak ay-yıldızlılar, ilk iki müsabakada rakiplerini kendi sahasında ağırlayacak. Milliler, son iki maçında ise deplasmana gidecek.


A Milli Takım, ilk karşılaşmasını 25 Eylül Cuma günü Fransa ile Kocaeli Stadyumu'nda, ikinci maçını ise 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynayacak.

Ay-yıldızlılar, 2 Ekim Cuma günü Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda Belçika, 5 Ekim Pazartesi günü de Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşacak. Dört karşılaşma da TSİ 21.45'te başlayacak.



Kocaeli Stadyumu, son olarak Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan ile oynadığı karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. A Milli Takım, sahadan 4-1 galip ayrılmıştı.


Milliler, Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynadığı son müsabakada, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan'ı 2-0 yenmişti.


Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu da İtalya ile Türkiye arasında 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde oynanan özel maça ev sahipliği yapmış, müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.




#Uluslar Ligi
#A Milli Takım
#Kocaeli Stadyumu
#Bursa Atatürk Spor Kompleksi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2026: Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşyeri konut TEFE TÜFE artış hesaplaması