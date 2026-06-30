Hacıosmanoğlu'ndan FIFA'nın önerdiği isme veto: Onu kesinlikle kampa almayız

Sözcü gazetesine konuşan Hacıosmanoğlu, FIFA'dan gelen teklifi kabul etmediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:





"FIFA bize haber gönderdi, 'Yeni kurallarla ilgili kampa hakem yollayacağız' dedi. 'Kim?' diye sordum, 'Cüneyt Çakır' dediler. 'Sakın yollamayın, kampa kesinlikle onu almayız' dedim."