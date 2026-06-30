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Hacıosmanoğlu'ndan FIFA'nın önerdiği isme veto: Onu kesinlikle kampa almayız

Hacıosmanoğlu'ndan FIFA'nın önerdiği isme veto: Onu kesinlikle kampa almayız

11:1930/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA'nın A Milli Takım kampına yeni kuralları anlatması için göndermek istediği hakemi veto ettiklerini açıkladı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA ile arasında geçen dikkat çeken bir diyaloğu kamuoyuyla paylaştı.

Hacıosmanoğlu, FIFA'nın A Milli Futbol Takımı kampına yeni oyun kurallarını anlatması için hakem göndermek istediğini, önerilen ismin ise eski FIFA hakemi Cüneyt Çakır olduğunu söyledi.

Sözcü gazetesine konuşan Hacıosmanoğlu, FIFA'dan gelen teklifi kabul etmediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:


"FIFA bize haber gönderdi, 'Yeni kurallarla ilgili kampa hakem yollayacağız' dedi. 'Kim?' diye sordum, 'Cüneyt Çakır' dediler. 'Sakın yollamayın, kampa kesinlikle onu almayız' dedim."

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