ABB Fomget'te Hasan Vural dönemi

Hasan Vural son olarak Sakaryaspor'da yardımcı antrenörlük yapmıştı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in yeni teknik direktörü Hasan Vural oldu.
ABB Fomget Kadın Futbol Takımı, teknik direktör Hasan Vural'a emanet edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, deneyimli teknik direktör Hasan Vural ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Hasan Vural'a hoş geldin der, görevinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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