ABD Açık'ta finalin adı belli oldu

10:236/09/2025, Cumartesi
AA
Carlos Alcaraz ile Jannik Sinner, finalde kozlarını paylaşacak.
Carlos Alcaraz ile Jannik Sinner, finalde kozlarını paylaşacak.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Kanadalı Felix Auger-Aliassime'yi 3-1 yenen İtalyan Jannik Sinner, finale çıktı.

New York kentindeki turnuvanın tek erkekler yarı finalinde, son şampiyon ve 1 numaralı seribaşı Sinner, 25 numaralı seribaşı Auger-Aliassime ile karşılaştı.


3 saat 21 dakika süren mücadelede rakibini 6-1, 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup eden Sinner, grand slam turnuvalarında üst üste 5, toplamda 6. kez finale yükselme başarısını gösterdi.


Kariyerinin 300. galibiyetinin elde eden Sinner, finalde yarın İspanyol Carlos Alcaraz (2) ile karşılaşacak.


İki tenisçi bu yıl Fransa Açık ve Wimbledon'ın ardından üçüncü kez finalde kozlarını paylaşacak.


Fransa Açık'ta Alcaraz, 2-0 geriden gelerek şampiyonluk kupasını kaldırmış, Wimbledon'da ise Sinner, rakibini 3-1 mağlup etmişti.


Alcaraz, 2015'ten bu yana turnuvada set vermeden finale çıkan ilk sporcu oldu. İspanyol raket, 22 yaş 111 günle Rafael Nadal ve Bjorn Borg'ün ardından 7 grand slam finaline ulaşan en genç sporcu unvanını elde etti.






