​Abdülkadir Ömür​ pişmanlığı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün olağan mali genel kurulunda genel kurul üyelerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtladı. Ağaoğlu konuşması sırasında Abdülkadir Ömür konusunda da itirafta bulundu. Başkan Ağaoğlu “Ben Uğurcan Çakır’ı pazarlamadım, oyuncu kendi yeteneği ile kendi pazarını kendi oluşturur. Uğurcan biz geldiğimizde 3. kaleciydi.

Abdülkadir Ömür’e Manchester City 23 Milyon Euro verdi. İtiraf ediyorum, vermeyerek hata yaptım. Ben o hatayı bir kere yaparım” dedi. Her yıl bir oyuncuyu ya yetiştirip ya da geliştirerek satmak zorunda olduklarını söyleyen Ağaoğlu, “2 sezondur oyuncu satışı ile Trabzonspor’un eli rahat. Yeniden yapılandırma Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın gündemindeydi. Bırakın borçları, faizlerini bile ödemelerinin mümkün olmadığını söylediler. Trabzonspor borçlarını rahatlıkla ödeyebilecek durumda. Ancak mali disiplini sürdürmemiz şart” ifadelerini kullandı.

Olağan Mali Genel Kurul’da yeni transferler için ödenecek imza paraları da açıklandı. Buna göre Marek Hamsik’e 700, Gervinho’ya 650, Bruno Peres’e 500 ve Fode Koita’ya 333 bin Euro ödenecek.