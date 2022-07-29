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Abdullah Avcı: Ciddi şekilde hazırlandık

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ile Türkiye Kupası'nın sahibi DG Sivasspor arasında yarın oynanacak 2022 Turkcell Süper Kupa maçının ortak basın toplantısı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Karşılaşma öncesi takımdaki son durumu aktaran ve Süper Kupayla ilgili değerlendirmelerde bulunan bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, "Ciddi bir şekilde bu maça hazırlandık. Kupanın olduğu her yerde Trabzonspor vardır." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcı: Ciddi şekilde hazırlandık
Abdullah Avcı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu sezon yeni bir hikaye yazmak istediklerini söyledi. Deneyimli teknik adam, yeni sezona kupayla başlamak istediklerini belirterek, "Kupanın olduğu her yerde heyecan ve enerji vardır. Geçen sezon 2 kupadan ligi biz, Türkiye Kupası'nı da Sivasspor aldı. Yeni bir hikaye yazabilmek ve yüksek enerjiyle sezona başlayabilmek için Trabzonspor adına çok değerli bir müsabaka. Ciddi bir şekilde hazırlandık. Umarım bunun karşılığını yarın alırız." ifadelerini kullandı.

Avcı, yeni sezon öncesi Avusturya ve Slovenya'da Danimarkalı taç antrenörü Thomas Grönnemark ile çalışmaya başlamalarına ilişkin bir soruya, "2010'dan itibaren taçın savunmada ve hücumda çok önemli olduğunu röportajlarda da söyledim. Araştırmalarımı yaptım. Danimarkalı Thomas hoca ile çalışıyoruz. Zaman zaman Liverpool'a da gidiyor. Analizde ve pratikte uygulamalarını yaptık. Duran toplarla alakalı da birimi ayıracağız. Çok faydalı geçti. Uygulamalara başladık. Umarım yarın bunun sonucunu alırız." cevabını verdi.

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