Abdullah Avcı: Yapacak çok işimiz var

Ülkelerinin milli takımlarında görev alan oyuncuların herhangi bir sakatlık yaşamadan dönmeleri ise teknik heyeti memnun etti. Deneyimli teknik adamın en dikkat ettiği nokta ise Fenerbahçe ile oynanan derbi karşılaşmasında saha dışına taşan olayların takımı etkileme ihtimali. Böylesi bir duruma kesinlikle izin vermek istemeyen Avcı, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda sadece işlerine odaklanmaları gerektiğinin altını çiziyor. Gerek takım kaptanları gerekse diğer oyuncularıyla sürekli temas halinde bulunan tecrübeli teknik adam, oyuncularının sahada kalması adına elinden geleni yapıyor.

Deneyimli çalıştırıcının, son yapılan idman öncesinde yaptığı değerlendirmede de yeniden bu noktaya dikkat çekerek, "Saha içinde kalmaya devam edeceğiz. Son yaşanan olaylara kesinlikle takılıp kalmayacağız. Yapacak çok işimiz var. Önceliğimiz Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig... Gelecek sezon Avrupa'da yer almalıyız. Önümüzdeki hafta TÜM0SAN Konyaspor'la son derece önemli bir maça çıkacağız. Sezonun final maçlarına yaklaşıyoruz. Yaşanacak kayıpların hiç bir kulvarda telafisi olmaz. Siz sahaya çıkın ve işinize odaklanın" dedi.