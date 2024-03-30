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Spor

Abdullah Avcı: Yapacak çok işimiz var

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisinde saha dışına taşan olaylardan oyuncularının etkilenmemesi için yoğun mesai harcıyor. Deneyimli teknik adam, son idman öncesi takıma yaptığı konuşmada, "Sahada kalmaya devam edeceğiz. Yapacak çok işimiz var. Gelecek sezon Avrupa'da yer almalıyız" dedi.

Ali Kemal Yazıcı
10:39 - 30/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Bordo-mavililer TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Bordo-mavililer TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen aranın ardından oyuncularını kaldıkları yerden mücadeleye konsantre etmek için mesai harcıyor.


Ülkelerinin milli takımlarında görev alan oyuncuların herhangi bir sakatlık yaşamadan dönmeleri ise teknik heyeti memnun etti. Deneyimli teknik adamın en dikkat ettiği nokta ise Fenerbahçe ile oynanan derbi karşılaşmasında saha dışına taşan olayların takımı etkileme ihtimali. Böylesi bir duruma kesinlikle izin vermek istemeyen Avcı, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda sadece işlerine odaklanmaları gerektiğinin altını çiziyor. Gerek takım kaptanları gerekse diğer oyuncularıyla sürekli temas halinde bulunan tecrübeli teknik adam, oyuncularının sahada kalması adına elinden geleni yapıyor.



Final maçları yaklaşıyor

Deneyimli çalıştırıcının, son yapılan idman öncesinde yaptığı değerlendirmede de yeniden bu noktaya dikkat çekerek, "Saha içinde kalmaya devam edeceğiz. Son yaşanan olaylara kesinlikle takılıp kalmayacağız. Yapacak çok işimiz var. Önceliğimiz Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig... Gelecek sezon Avrupa'da yer almalıyız. Önümüzdeki hafta TÜM0SAN Konyaspor'la son derece önemli bir maça çıkacağız. Sezonun final maçlarına yaklaşıyoruz. Yaşanacak kayıpların hiç bir kulvarda telafisi olmaz. Siz sahaya çıkın ve işinize odaklanın" dedi.





#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Fenerbahçe
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