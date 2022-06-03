Abdullah Avcı'dan Boateng'e yeşil ışık: "Durumunu inceliyoruz" Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transfer çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Sağ bek, sol bek, sağ stoper ve merkez orta saha oyuncusu alacaklarını belirten Avcı, Lyon'da forma giyen Alman stoper Jerome Boateng için ise, "Son durumunu inceliyoruz. Eğer bir sakatlığı yoksa ve kulübün bütçesini zorlamazsa talep edeceğimiz bir oyuncu" dedi.

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