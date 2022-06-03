Abdullah Avcı'dan Boateng'e yeşil ışık: "Durumunu inceliyoruz"

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın sorularını yanıtladı.
Başarılı teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Hazırlık kampı
- "Sezonu bu ayın 27'sinde Trabzon'da ön hazırlıkla açıp 4-5 gün sonra Riva'ya geçeceğiz."
Yeni sezon hedefleri
"Bu sene de hedefimiz, şampiyonluk ve ilk etapta Şampiyonlar Ligi play-off'u. Biz, herkesten daha düşük bütçeli bir kadroyla şampiyon olduk. Bunu herkes bilsin."
Transfer çalışmaları
- "50 küsur maç oynayacağız, sağ bek, sol bek, sağ stoper, merkez orta saha oyuncusu alacağız. Nwakaeme belli değil şu anlık havada duruyor. Ben organizasyondan yanayım. Organizasyonun içine yıldız oyuncu sokunca harika oluyor, örneğin Marek Hamsik."
"Nwakaeme'yi bekliyoruz"
- "Anthony Nwakaeme'nin kalıp kalmamasıyla ilgili kararımı söylerim ama bir tarafım da kurumcudur. Kulübü borçlandıracak bir durum asla oluşturmadım. Nwakaeme saygınlığı olan birisi. 2-3 ay önce kalmasını konuşmuştuk, şimdi bekliyoruz."
"Ahmetcan'a teklif Almanya'dan"
- "Takıma ilk geldiğimde Ahmetcan, A takım antrenmanındaydı. Görür görmez, "Bu çocuğu Trabzon'un yüzü yapalım." dedim. Ahmetcan'a teklif Almanya'dan geldi. Her ligde oynayabilir."
"Ozan için talebim olmadı"
- "Ben milli takımdayken Ozan Tufan A2 takımındaydı, beğendiğim bir oyuncu ama hiç talebim olmadı."
Eren Elmalı
- "Eren Elmalı bu sezon çıkış yapan bir oyuncu. Konuşulan rakamlar doğruysa iç piyasada o paralara olması mümkün değil. A Milli Takım'a seçildi, takımın sol bek havuzu da dar zaten."
"Oğuzhan'ın performansı Trabzon'da artar"
- "Oğuzhan Özyakup'u A Milli Takım'a ben aldım, Beşiktaş'a transferi bana soruldu ama hep aşağı doğru gitti performansı. Oğuzhan'ın performansı Trabzon'da artar. Bizim orada iyi bir aile ortamı var, oyuncunun da teknik adamın da bütün odak noktası futbol."
"Baoteng'in durumunu inceliyoruz"
- "Jerome Boateng'in ismi geldi, son durumunu inceliyoruz. Eğer bir sakatlığı yoksa ve kulübün bütçesini zorlamazsa talep edeceğimiz bir oyuncu. Marka bir isim. Basında da çok çıktı."
"Masouras çok pahalı"
- "Giorgos Masouras'i geçen sene talep ettik. Olympiakos'tan istedik, rakamlar yüksekti. O rakamların yarısı dahi olmaz. Geçen sene devre arası istediğim bir oyuncuydu ama şu an görüşme yok."