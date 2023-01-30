Abdullah Avcı'dan eski futbolcularına anlamlı hediye

Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünü yaptığı U17 Milli Takımımız, 17 yıl önce düzenlenen turnuvada Hollanda ile finalde karşılaşmış ve rakibini 2-0 mağlup etmişti. Mücadelede golleri Deniz Yılmaz ve Tevfik Köse atmıştı.