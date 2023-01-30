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Spor

Abdullah Avcı'dan eski futbolcularına anlamlı hediye

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, U17 Avrupa şampiyonluğunun 17. yıl dönümünde eski futbolcularına kazanılan başarıyı simgeleyen bir kupa hediye etti.

22:31 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Abdullah Avcı - Trabzonspor Teknik Direktörü

Abdullah Avcı - Trabzonspor Teknik Direktörü

Trabzonspor'un tecrübeli teknik direktörü Abdullah Avcı, 2005'te düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası organizasyonunda milli takımın teknik direktörlüğünü yapıyordu. Genç takımla U17 Avrupa Şampiyonası'nda zafere uzanan başarılı antrenör 17 yıl önce kazanılan kupayı unutmadı. Avcı, o dönemde takımında yer alan tüm futbolculara zaferi simgeleyen bir kupa yaptırtıp hediye etti.


59 yaşındaki teknik adam, mesajında "U17'nin 17. yılı kutlu olsun" notunu düştü.

  • Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünü yaptığı U17 Milli Takımımız, 17 yıl önce düzenlenen turnuvada Hollanda ile finalde karşılaşmış ve rakibini 2-0 mağlup etmişti. Mücadelede golleri Deniz Yılmaz ve Tevfik Köse atmıştı.



#Trabzonspor
#Milli Takım
#Abdullah Avcı
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