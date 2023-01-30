Abdullah Avcı'dan eski futbolcularına anlamlı hediye

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Abdullah Avcı - Trabzonspor Teknik Direktörü
Trabzonspor'un tecrübeli teknik direktörü Abdullah Avcı, 2005'te düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası organizasyonunda milli takımın teknik direktörlüğünü yapıyordu. Genç takımla U17 Avrupa Şampiyonası'nda zafere uzanan başarılı antrenör 17 yıl önce kazanılan kupayı unutmadı. Avcı, o dönemde takımında yer alan tüm futbolculara zaferi simgeleyen bir kupa yaptırtıp hediye etti.
59 yaşındaki teknik adam, mesajında "U17'nin 17. yılı kutlu olsun" notunu düştü.