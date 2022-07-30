Abdullah Avcı'dan kupa zaferi sonrasında transfer mesajı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Kupa zaferinin ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, kupayı kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederken Napoli'den ayrılan Mertens için de 'ekonomik olarak zor bir isim' dedi.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

-"21 ay oldu geleli, taraftarlar harika destek veriyorlar. Sabırlı olun dedik, destek oldular. Geçen sene takımla beraber savunma ve hücum yaptılar."

-"Alacağımız stoper topu kullanan bir stoper olmalı. Edgar topu iyi kullanan, Hugo dengeli bir oyuncuydu. Denswil hazır olmadığı için Dorukhan'ı oynattım. Mertens çok büyük bir oyuncu ama bizim için ulaşılabilir bir oyuncu değil."

-"Egemen Korkmaz’a teşekkür ederim. Hem ligde, hem bu kupada katkısı var."