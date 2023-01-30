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Spor

Sorunlar giderilecek

Süper Lig'deki son maçında deplasmanda Hatayspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ileri uçtaki bitiricilik sorunu ile defans hattında yaşanan pozisyon hatalarını en aza indirmek için oyuncularına ekstra çalışma programı hazırlayacak.

11:32 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Süper Lig'de 21. hafta sonunda Trabzonspor'un puan ortalaması 1.75

Süper Lig'de 21. hafta sonunda Trabzonspor'un puan ortalaması 1.75

Süper Lig'deki son maçında deplasmanda Hatayspor'a 2-1 yenilen ve zirve yolunda yara alan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından gelinen noktayı masaya yatırırken, takımdaki eksik yönleri ve yapılması gerekenleri de belirledi.


Deneyimli teknik adamın, oyuncularının sahaya yansıttığı pas oyunundan memnun olduğu ancak ileri uçta bitiricilik konusunda sorunlar yaşadıklarını belirlediği kaydedildi. Orta sahada ve forvet hattında zaman zaman rotasyona giderek Maxi Gomez, Umut Bozok, Djaniny, Yusuf Yazıcı gibi isimleri dönüşümlü olarak kullanan Avcı'nın, yine de olumlu sonuç alamaması üzerine bu konuda idman yoğunluğunu artırma yoluna gitmeyi planladığı ifade edildi.


Savunmaya görüntülü analiz

Abdullah Avcı'nın takımda tespit ettiği ikinci sorunun ise defans hattındaki kolay kırılganlık olduğu ifade edildi. Geçiş oyununda defansta verilen pozisyonların yanı sıra rakiplerin kenarlardan geliştirdiği ataklarda da yaşanan zafiyet deneyimli teknik, adamın üzerinde duracağı konular arasında yer alacak. Savunma bölgesinde yer alan oyunculara görüntülü analizlerle hatalarını ve yapmaları gerekenleri anlatacak olan Avcı'nın, saha idmanlarıyla da bunların pekişmesini sağlayacağı kaydedildi. Avcı, takıma bir bütün halinde savunma yapmaları gerektiği üzerinde duracak.



#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Süper Lig
41 dakika önce
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Sorunlar giderilecek
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