Spor Abdullah Avcı Çalıştığımız yerden golü yedik
FUTBOL FUTBOL

Abdullah Avcı: Çalıştığımız yerden golü yedik

Trabzonspor Teknik Direke-törü Abdullah Avcı, Kızılyıldız maçı sonrası, "Bütün planlar kazanmak üzerineydi ama kazanamadık mağlup olduk" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Abdullah Avcının Kızılyıldız maçı sonrası yaptığı açıklamalar
Abdullah Avcı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına 2-1 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, her şekilde Avrupa'da devam ederek, maç sayısını artırmak istediklerini söyledi.


Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç öncesi bütün hesaplarını kazanma üzerine yaptıklarını belirterek, "Oyuna da bu şekilde başladık. Hem topa sahip olduk, hem merkezden şut attık hem de kenardan ortalar buluyorduk. Merkezden bir tane ilk yarı itibarıyla rakibin bulduğu pozisyon vardı. Sonra bireysel olarak kaybettiğimiz bir toptan gol yedik. Tekrar topa sahip olup rakip sahada oynadık ve duran toptan attığımız golle beraberliği sağladık" dedi.

"Çalışmamıza rağmen Pesic'in golü geldi"


İlk yarı özellikle merkezden yakaladıkları pozisyonlar olduğunu ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

  • "Bardhi'nin direkten dönen topu da vardı. İkinci yarıda daha dominant oyun oynamayı bekliyorduk, öyle plan yapmıştık. Zaman zaman bireysel, zaman zaman anlarda doğru oynamak, anları doğru oynamamak gibi durumlar oluştu. Aslında pozisyon vermiyorduk, yine yakaladığımız net bir pozisyon vardı, direkten döndü. Dönüşünde yine biz hücumdayken kaybettiğimiz basit top, sonra yapamadığımız faul, rakibin kenara oynaması ki en etkili tarafları oydu, çalışmamıza rağmen analiz yapmamıza rağmen Pesic'in golü geldi. Tekrar çevirebilmek için tüm ofansif hamlelerimizi yaptık. Trezeguet'yle, Abdülkadir'le yakaladığımız fırsatlar da vardı. Bütün planlar kazanmak üzerineydi ama kazanamadık mağlup olduk."

"Avrupa'da sonuna kadar devam etmek istiyoruz"

"Gelirken grup birinciliğini hesaplıyorduk" diyen Avcı, "Her şekilde Avrupa'da devam etmek, maç sayısını artırmak istiyoruz. Şimdi son maç hesaplar var, ikinci çıkma ihtimalimiz var, konferansa gitme ihtimalimiz de var, son maçlar belirleyecek bunu. Avrupa'da sonuna kadar olup devam etmek istiyoruz. Rakibimizi tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.

ÖZET | Kızılyıldız-Trabzonspor: 2-1
SPOR
ÖZET | Kızılyıldız-Trabzonspor: 2-1

Bu gönderiyi Instagram'da gör

SPOR (@spor)'in paylaştığı bir gönderi

ÖZET | Fenerbahçe-Rennes: 3-3
SPOR
ÖZET | Fenerbahçe-Rennes: 3-3
Ronaldo golle döndü

Ronaldo golle döndü

​Manchester United-Sheriff maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.
Başakşehir liderliği haftaya bıraktı

Başakşehir
liderliği haftaya bıraktı

​Başakşehir, deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu.
Sivasspor gruptan çıktı

Sivasspor gruptan çıktı

​Yiğidolar, CFR Cluj'u 3-0 yenerek Konferans Ligi'nde gruptan çıktı.
Tur şansı son maça kaldı

Tur şansı son maça kaldı

​Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu.
Muhteşem geri dönüş

Muhteşem geri dönüş

​​Fenerbahçe 3-0'dan geri dönerek Rennes ile 3-3 berabere kaldı.
'Böyle bir ortamda <br>olmak istemem'

'Böyle bir ortamda
olmak istemem'

​Jorge Jesus'tan maç sonunda flaş açıklama.
'Biz aptalız'

'Biz aptalız'

​Rennes cephesinden Fenerbahçe maçı sonrasında sürpriz açıklama.
'Evet hatalıyım!'

'Evet hatalıyım!'

​Ali Palabıyık, İsviçre'deki maç öncesinde konuştu.
Aktürkoğlu'nu eleştirdi

Aktürkoğlu'nu eleştirdi

​Batuhan Karadeniz, Galatasaray'ın genç yıldızını eleştirdi.
Teklif bile almıyor!

Teklif bile almıyor!

Yılık 4 milyon euro alıyordu şimdi teklif bile alamadı.
Derbide yok

Derbide yok

Galatasaraylı futbolcu iki maç men cezası aldı.
İmzayı atıyor

İmzayı atıyor

Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi resmen başlıyor.
50 milyon Euro verecekler

50 milyon Euro verecekler

​Fenerbahçe'nin eski yıldızı devlerin gözdesi haline geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.