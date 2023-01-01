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Spor

Aboubakar'da işlem tamam

Wout Weghorst'un ayrılığı sonrası yeni forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş, daha önceden anlaşma sağladığı Kamerunlu futbolcu Aboubakar'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Aboubakar bugün İstanbul'a gelecek.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
11:14 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Aboubakar

Aboubakar

Beşiktaş 'ta Wout Weghorst'un ayrılığı sonrası uzun süren forvet düğümü nihayet çözüldü. Hollandalı futbolcunun Manchester United'a gitmesinin ardından eski golcüsü Vincent Aboubakar ile anlaşan siyah-beyazlı takıma dün akşam güzel haber geldi.


Aboubakar İstanbul'a geliyor


30 yaşındaki oyuncu, dün Al Nassr ile sözleşme fesih işlemini gerçekleştirdi. Kamerunlu golcü, bugün İstanbul'a geleceğini Beşiktaş'a iletti. Tecrübeli futbolcu siyah-beyazlı takımla 2,5 + 1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Bu sezonun geride kalan bölümü için 1,5 milyon Euro kazanacak olan Aboubakar, diğer seneler için 2,5 milyon Euro ve bonus alacak. Golcü oyuncunun saat akşam 10 gibi İstanbul'da olması bekleniyor.


Beşiktaş'ta 3. kez forma giyecek

Bugün İstanbul'a gelecek Kamerunlu golcü, 2,5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Beşiktaş, transferdeki prosedürleri yetişirse Aboubakar, pazar günü oynanacak Kayserispor maçı kadrosunda yer alacak. Daha önce 2 kez Beşiktaş'ta oynayan Aboubakar 3. defa siyah-beyazlı formayı giyecek. Beşiktaş ile 2 Süper Lig zaferi yaşayan Kamerunlu forvet, 1 kez de Türkiye Kupası kaldırırken, toplam 67 maçta 35 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.







#Beşiktaş
#Aboubakar
#transfer haberleri
36 dakika önce
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Aboubakar'da işlem tamam
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