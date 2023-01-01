30 yaşındaki oyuncu, dün Al Nassr ile sözleşme fesih işlemini gerçekleştirdi. Kamerunlu golcü, bugün İstanbul'a geleceğini Beşiktaş'a iletti. Tecrübeli futbolcu siyah-beyazlı takımla 2,5 + 1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Bu sezonun geride kalan bölümü için 1,5 milyon Euro kazanacak olan Aboubakar, diğer seneler için 2,5 milyon Euro ve bonus alacak. Golcü oyuncunun saat akşam 10 gibi İstanbul'da olması bekleniyor.