Abram'a Luyindama modeli

Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, stoper mevkisi için görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak Arjantin takımlarından Velez Sarsfield’ın Perulu stoperi Luis Abram’la ilgilenmeye başlayan sarı-kırmızılılar oyuncu için ikinci teklifini sunmaya hazırlanıyor. Peru’dan El Libero gazetesinin haberine göre; Galatasaray, Luis Abram için öncelikle 2 milyon Dolar’lık bir teklif yaptı. Velez, bu teklifin az olduğunu düşünerek kabul etmedi. Bu oyuncuya ilgisi devam eden sarı-kırmızılılar, Arjantin ekibini de memnun edecek yeni bir formül üzerine hazırlıklarını yaptı. Gazetedeki haberin detayında, Galatasaray’ın Christian Luyindama’da olduğu gibi kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonunu içeren toplamda 6 milyon Doar’lık bir teklif yapacağı öne sürüldü. Serbest kalma maddesi 8 milyon Dolar olan Luis Abram için Velez’in 6 milyon Dolar’lık teklifi kabul edeceği vurgusu yapıldı. Sporting Cristal altyapısından yetişen ve Ocak 2018’de Velez Sarsfield’a transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, Peru Milli Takımı’nın da as stoperi konumunda bulunuyor. İtalya vatandaşlığı nedeniyle AB pasaportu da bulunan Luis Abram, sol ayaklı ve stoper mevkisinin yanısıra zaman zaman sol bekte de görev alıyor.

SERİ TAKIMDA KALIYOR

Galatasaray’ın yoğun gündeminde bir de Jean-Michael Seri konusunda bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Fulham’ın 28 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun kiralanma anlaşmasının feshi talebini kabul etmedi. Fransız basınından L’Equipe’te yer alan habere göre; Fulham, Everton ve Lyon’dan aldığı transfer teklifleri üzerine Seri’yi satmak ve ara transfer döneminde elini güçlendirmek istedi. Galatasaray ise Fulham’dan gelen bu talebi geri çevirdi.

Sekidika’da işlem tamam

Galatasaray uzun süredir görüştüğü TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da forma giyen Jesse Sekidika ile anlaşma sağladı. Nijeryalı oyuncu, alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetti, ardından Galatasaray’a imza attı. Sarı-kırmızılıların, 23 yaşındaki futbolcuyla 3.5 yıllığına anlaştığı, bu sezon için 225 bin, gelecek sezondan itibaren ise yıllık 450 bin Euro vereceği ifade edildi. Bu arada Sekidika’nın takıma katılmasından sonra teknik heyet ve yönetimin Sofiane Feghouli’nin olası bir teklifte gitmesine izin vereceği de öğrenildi.

Seçim kararına gerek yok

G.Saray, denetim kurulunun görevine devam ettiğini bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 23 Mart 2019’daki olağan genel kurulda denetim kurulunun ibra edilmemesi yönündeki kararın iptali için açılan davada tedbir kararının mahkeme tarafından kaldırıldığı ve davanın sürdüğü belirtilerek, “Denetim kurulu üyelerinin aklanmamış olmaları denetim kurulu üyeliklerinin devamına engel teşkil etmemektedir”denilirken, tüzüğe göre seçim kararı alınmasına gerek olmadığı da belirtildi.

Babel adım adım Ajax’a

Galatasaray’da Henry Onyekuru transferi sonrasında bir anda ayrılığı gündeme gelen Ryan Babel’in Ajax’a transferi için sıcak gelişemeler yaşanıyor. Kısa bir süre önce Babel’in Hollanda kulübüyle görüşmeler yaptığını doğrulayan menajeri Winny Haatrecht, “Babel’in kiralanması için Ajax ile görüşüyoruz” ifadelerini kullanırken, 63 yaşındaki isim bir açıklama daha yaptı. Yıldız futbolcunun menajeri, sarı-kırmızılı takımdan 2,5 milyon Euro yıllık ücret alan Babel’in maaşında fedakarlık yapacağını duyurdu. Winny Haatrecht, Hollanda basınına yaptığı açıklamada “Ryan Babel maaşının bir kısmını Galatasaray’a bırakıp Ajax’a gitmeye hazır. Bu transferde hem Ajax’a hem de Galatasaray’a yardımcı olmak istiyor” şeklinde konuştu. Hollanda basını bugün bu transferde önemli somut adımların atılacağını vurgularken, 33 yaşındaki futbolcunun Ajax’a gitmeye istekli olduğu ifade edildi.