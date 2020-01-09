SÜPER LİG

Abram'a Luyindama modeli

Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Galatasaray, Arjantin ekibi Velez Sarsfield’ın Perulu stoperi Luis Abram için ikinci teklifini sunmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar bu transferi Luyindama’da olduğu gibi satış opsiyonlu kiralama yolunu kullanarak bitirmek istiyor.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Luis Abram

Luis Abram

Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, stoper mevkisi için görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak Arjantin takımlarından Velez Sarsfield’ın Perulu stoperi Luis Abram’la ilgilenmeye başlayan sarı-kırmızılılar oyuncu için ikinci teklifini sunmaya hazırlanıyor. Peru’dan El Libero gazetesinin haberine göre; Galatasaray, Luis Abram için öncelikle 2 milyon Dolar’lık bir teklif yaptı. Velez, bu teklifin az olduğunu düşünerek kabul etmedi. Bu oyuncuya ilgisi devam eden sarı-kırmızılılar, Arjantin ekibini de memnun edecek yeni bir formül üzerine hazırlıklarını yaptı. Gazetedeki haberin detayında, Galatasaray’ın Christian Luyindama’da olduğu gibi kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonunu içeren toplamda 6 milyon Doar’lık bir teklif yapacağı öne sürüldü. Serbest kalma maddesi 8 milyon Dolar olan Luis Abram için Velez’in 6 milyon Dolar’lık teklifi kabul edeceği vurgusu yapıldı. Sporting Cristal altyapısından yetişen ve Ocak 2018’de Velez Sarsfield’a transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, Peru Milli Takımı’nın da as stoperi konumunda bulunuyor. İtalya vatandaşlığı nedeniyle AB pasaportu da bulunan Luis Abram, sol ayaklı ve stoper mevkisinin yanısıra zaman zaman sol bekte de görev alıyor.

SERİ TAKIMDA KALIYOR

Galatasaray’ın yoğun gündeminde bir de Jean-Michael Seri konusunda bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Fulham’ın 28 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun kiralanma anlaşmasının feshi talebini kabul etmedi. Fransız basınından L’Equipe’te yer alan habere göre; Fulham, Everton ve Lyon’dan aldığı transfer teklifleri üzerine Seri’yi satmak ve ara transfer döneminde elini güçlendirmek istedi. Galatasaray ise Fulham’dan gelen bu talebi geri çevirdi.

Sekidika’da işlem tamam

Jesse Sekidika
Jesse Sekidika

Galatasaray uzun süredir görüştüğü TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da forma giyen Jesse Sekidika ile anlaşma sağladı. Nijeryalı oyuncu, alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetti, ardından Galatasaray’a imza attı. Sarı-kırmızılıların, 23 yaşındaki futbolcuyla 3.5 yıllığına anlaştığı, bu sezon için 225 bin, gelecek sezondan itibaren ise yıllık 450 bin Euro vereceği ifade edildi. Bu arada Sekidika’nın takıma katılmasından sonra teknik heyet ve yönetimin Sofiane Feghouli’nin olası bir teklifte gitmesine izin vereceği de öğrenildi.

Seçim kararına gerek yok

G.Saray, denetim kurulunun görevine devam ettiğini bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 23 Mart 2019’daki olağan genel kurulda denetim kurulunun ibra edilmemesi yönündeki kararın iptali için açılan davada tedbir kararının mahkeme tarafından kaldırıldığı ve davanın sürdüğü belirtilerek, “Denetim kurulu üyelerinin aklanmamış olmaları denetim kurulu üyeliklerinin devamına engel teşkil etmemektedir”denilirken, tüzüğe göre seçim kararı alınmasına gerek olmadığı da belirtildi.

Babel adım adım Ajax’a

Ryan Babel
Ryan Babel

Galatasaray’da Henry Onyekuru transferi sonrasında bir anda ayrılığı gündeme gelen Ryan Babel’in Ajax’a transferi için sıcak gelişemeler yaşanıyor. Kısa bir süre önce Babel’in Hollanda kulübüyle görüşmeler yaptığını doğrulayan menajeri Winny Haatrecht, “Babel’in kiralanması için Ajax ile görüşüyoruz” ifadelerini kullanırken, 63 yaşındaki isim bir açıklama daha yaptı. Yıldız futbolcunun menajeri, sarı-kırmızılı takımdan 2,5 milyon Euro yıllık ücret alan Babel’in maaşında fedakarlık yapacağını duyurdu. Winny Haatrecht, Hollanda basınına yaptığı açıklamada “Ryan Babel maaşının bir kısmını Galatasaray’a bırakıp Ajax’a gitmeye hazır. Bu transferde hem Ajax’a hem de Galatasaray’a yardımcı olmak istiyor” şeklinde konuştu. Hollanda basını bugün bu transferde önemli somut adımların atılacağını vurgularken, 33 yaşındaki futbolcunun Ajax’a gitmeye istekli olduğu ifade edildi.

Göztepe'de Eren ve Yasin kadro dışı
Göztepe'de Eren ve Yasin kadro dışı

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını bugün başlayacağı Antalya kampında sürdürecek Göztepe'de, golcü Eren Derdiyok ve kanat oyuncusu Yasin Öztekin kadroya alınmadı. Teknik Direktör İlhan Palut, iki oyuncunun da ikinci yarıdaki takım kadrosunda yer almayacağını açıkladı.Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde Antalya'ya hareket öncesi açıklamalarda bulunan genç teknik adam, "Her ayrılık üzücüdür. Bazen bazı futbolcular için hava değişimi gerçekten performans adına olumlu etkiler yaratabiliyor. Bizim de kendi oyun planımızda daha da yoğunlaşmamız adına sayımızı düşürmemiz gerekiyor. Yasin ve Eren ilk yarı boyunca disiplinle çalıştı. Ancak forma giyemediler. İkisi de Antalya kamp kadrosuna dahil edilmeyecek. Kadromuz kalabalıktı. Bazı isimlerle yollarımızı ayırmamız gerekiyordu" dedi. Göztepe kadrosunda Galatasaray patentli iki isimden 32 yaşındaki Yasin, İzmir ekibindeki ilk yılında 30 resmi maça çıkıp 9 gol attı. Bu yıl ise yedek kulübesine mahkum olan tecrübeli yıldız, 8 lig, 4 de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında forma giydi. Süper Lig'de bu sezon hiç ilk 11'de görev alamayan Yasin attığı 2 golü kupada kaydetti. Yaz döneminde yine Galatasaray'dan Göz-Göz'e imza atan Eren Derdiyok da beklentileri bir türlü karşılayamadı.Tecrübeli gol ayağı 5 Süper Lig, 4 kupa karşılaşmasında oynadı. Adı doğup büyüdüğü İsviçre takımlarıyla anılan Eren, kupa sınavlarında 3 gol atarken ligde golle tanışamadı.Takımımız ikinci devre için güç depoluyor👊#Göztepe #UrlaGünlüğü pic.twitter.com/AySeRxZk4Q&mdash; Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) January 5, 2020

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Devlerin peşinde koştuğu Sekidika artık serbe...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.