Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızını transfer ediyor

İngiltere Championship ekibi Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri ile büyük ölçüde anlaştıklarını açıkladı.

Hull Live’a konuşan Ilıcalı, “Seri ile anlaşmak üzereyiz. Büyük ihtimalle Hull City forması giyecek. İstanbul’da onunla birlikteydim ve futboluna hayran olduktan sonra karakterine de hayran oldum. Tamamen futbola odaklanmış, bizi daha yüksek yerlere taşıma tutkusuna sahip bir aile babası. Bu takımda orkestramızın şefi olacak ve bu kalitede oyuncu ile çalışacak olduğum için çok mutluyum. Zaten benim uzun süredir takip etmemin yanı sıra gözlemcilerimizin de takip edip takıma faydalı olacağını düşündüklerini söyleyebilirim” ifadelerine yer verdi.

30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Fulham formasıyla Championship'te çıktığı 33 maçta 1 gol atıp 6 da asist kaydetti.

Seri, 2018-20 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giymişti.