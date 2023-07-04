Acun'dan İrfan Can ve Ozan Tufan açıklaması

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Galatasaray ve Hatayspor ile oynayacağı dostluk maçları öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

Ilıcalı, basın mensuplarının transferlerle ilgili sorularına cevap verdi.





"İrfan Can gündemimizde değil"





Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin transferini düşünmediklerini aktaran Acun Ilıcalı, "Ben böyle konularda bir hareket yapacaksam ilk işim Ali Koç ile görüşmek olur. Böyle bir durum söz konusu değil. İrfan'ı çok beğeniyor ve takdir ediyorum. Fenerbahçe onu tutmak isteyecektir. Aksi bir durum olursa da dediğim gibi takdir ettiğim bir oyuncu" şeklinde konuştu.









"Ozan Tufan dönmek istemiyor"





Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Ozan Tufan'ın son durumuyla ilgili de konuşan Ilıcalı, "Beşiktaş benim için çok değerli bir camia. Ozan konusunda bazı konuşmalar olması normal. Ozan değerli bir oyuncu. Biz olmasaydık normal şartlarda Beşiktaş'a giderdi. Ona İngiltere'de güzel bir ortam sağladık. Taraftarlar onun şarkılar söylüyor. Bizimle birlikte Premier Lig'i zorluyor durumda. Türkiye'ye şu anda dönmek istemiyor. Tahmin ediyorum ve izlenimim o ki, çok mutlu burada. Bize katkı vereceğini biliyor. Hocamızla da arası çok iyi. Bizimle birlikte kalacaktır" ifadelerini kullandı.













"Türkiye Ligi'nden yaptığımız transferlerde başarı oranımız yüzde 80"





Geçtiğimiz sezon Türkiye Ligi'nde oynayan ya da daha önce Türkiye'de forma giymiş oyuncuları transfer ettiklerini ve başarı oranlarının yüksek olduğunu aktaran Ilıcalı, "Geçen sene Türkiye'den bildiğimiz çok oyuncu aldık ve başarı oranımız yüzde 80'di. Türkiye Ligi, Avrupa'nın en iyi 10 liginden birisi. Türk ve yabancı diye ayırt etmeden transferler yaptık. Tetteh'e hocamız bayılıyor. Traore'yi Hatayspor'dan aldık. Hocamız kendisiyle ilgili çok olumlu düşüncelere sahip. Daha önce Galatasaray'da oynamış Seri'yi aldık ve ayrıca Oscar Estupinan'ı kadromuza kattık. Türkiye operasyonunda çok başarılıyız. Hocamız geldiğinde çok iyi bir takıma sahip olduğumuzu söyledi. Türkiye'de önemli bir takımımızdan genç bir yetenekle konuştum. Bana, 'İngilizce bilmiyorum' dedi. Ben de 'Öğrenirsin' dedim. Büyük bir yetenek, dünya tatlısı bir karakter ama İngilizce konuşamam diyerek o hamleyi yapamadı" açıklamasında bulundu.











