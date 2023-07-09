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Spor

Adana Demirspor Fenerbahçe formalı Moldova ekibine gol oldu yağdı

Adana Demirspor'un hazırlık maçında karşı karşıya geldiği FC Sucleia takımının sahaya Fenerbahçe formasıyla çıkması dikkati çekti.

11:13 . 9/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Adana Demirspor hazırlık maçında rakibini farklı mağlup etti.

Adana Demirspor hazırlık maçında rakibini farklı mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, hazırlık maçında Moldova temsilcisi FC Sucleia ile karşılaştı. Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan mücadele, Adana ekibinin 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.


Mavi-lacivertlilere farklı galibiyeti getiren golleri Ndiaye, Cherif, Belhanda, Gulbrandsen ve Emre Akbaba kaydetti.


Şaşırtan forma tercihi

FC Sucleia'nın hazırlık maçındaki forma tercihi ise dikkati çekti. Moldova ekibi, Adana Demirspor karşısına Fenerbahçe formasıyla çıktı. Bu durum sosyal medyada gündem oldu.




#Adana Demirspor
#FC Sucleia
#Topuk Yaylası
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