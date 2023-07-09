Adana Demirspor Fenerbahçe formalı Moldova ekibine gol oldu yağdı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, hazırlık maçında Moldova temsilcisi FC Sucleia ile karşılaştı. Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan mücadele, Adana ekibinin 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Mavi-lacivertlilere farklı galibiyeti getiren golleri Ndiaye, Cherif, Belhanda, Gulbrandsen ve Emre Akbaba kaydetti.

FC Sucleia'nın hazırlık maçındaki forma tercihi ise dikkati çekti. Moldova ekibi, Adana Demirspor karşısına Fenerbahçe formasıyla çıktı. Bu durum sosyal medyada gündem oldu.