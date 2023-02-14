Adana Demirspor, Fiorentina ile temsili maç yapacak

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Adana Demirspor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay başta olmak üzere diğer pek çok ilde ağır yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, binlercesi ise yaralandı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, depremzedeler için temsili maçlar oynayacağını açıkladı. "Yaralarımızı hep birlikte sarmak üzere organize ettiğimiz Temsili Maçlarımızda deprem bölgesi için tek yürek oluyoruz" ifadelerini kullanan Adana ekibi, bu kapsamda ilk maçın Fiorentina ile olacağını duyurdu.
Herhangi bir fiziki karşılaşma olmayacağını açıklayan Adana Demirspor, elde edilen bilet gelirinin AFAD'a bağışlanacağını ifade etti. Temsili karşılaşmanın biletleri bu akşam saat 19.40'da satışa sunulacak.