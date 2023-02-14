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Spor

Adana Demirspor Fiorentina ile temsili maç yapacak

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, depremzedeler yararına İtalya Serie A takımlarından Fiorentina ile temsili maç yapılacağını açıkladı. Karşılaşmanın bilet gelirleri AFAD'a bağışlanacak.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
12:16 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Adana Demirspor

Adana Demirspor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay başta olmak üzere diğer pek çok ilde ağır yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, binlercesi ise yaralandı.


Adana Demirspor, Fiorentina ile temsili maç yapacak

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, depremzedeler için temsili maçlar oynayacağını açıkladı. "Yaralarımızı hep birlikte sarmak üzere organize ettiğimiz Temsili Maçlarımızda deprem bölgesi için tek yürek oluyoruz" ifadelerini kullanan Adana ekibi, bu kapsamda ilk maçın Fiorentina ile olacağını duyurdu.


Gelir AFAD'a gidecek

Herhangi bir fiziki karşılaşma olmayacağını açıklayan Adana Demirspor, elde edilen bilet gelirinin AFAD'a bağışlanacağını ifade etti. Temsili karşılaşmanın biletleri bu akşam saat 19.40'da satışa sunulacak.




#Adana Demirspor
#deprem
#Fiorentina
34 dakika önce
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Adana Demirspor Fiorentina ile temsili maç yapacak
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