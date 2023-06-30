Adana Demirspor Hollandalı efsaneye emanet

Bu sezon ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Adana Demirspor'da Vincenzo Montella'dan boşalan teknik direktörlük görevine Hollandalı efsane isim Patrick Kluivert'ı getirdi. 46 yaşındaki teknik adam, yeni takımıyla resmi sözleşme imzalamak için bugün İstanbul'a geldi.

Son olarak Curaçao Milli Takımı'nı çalıştıran Kluivert, öncesinde ise farklı görevlerde bulundu. Barcelona'da gelişim bölge müdürü, PSG'de Sportif Direktörlük gibi görevler üstlenen tecrübeli futbol adamı, Kamerun ve Hollanda Milli Takımları'nda ise yardımcı antrenörlük yapmıştı.