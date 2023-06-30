|
Spor

Adana Demirspor Hollandalı efsaneye emanet

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine Hollandalı efsane isim Patrick Kluivert getirildi. 46 yaşındaki teknik adam, Adana Demirspor ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

18:19 . 30/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Patrick Kluivert - Teknik Direktör

Patrick Kluivert - Teknik Direktör

Bu sezon ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Adana Demirspor'da Vincenzo Montella'dan boşalan teknik direktörlük görevine Hollandalı efsane isim Patrick Kluivert'ı getirdi. 46 yaşındaki teknik adam, yeni takımıyla resmi sözleşme imzalamak için bugün İstanbul'a geldi.

Son olarak Curaçao Milli Takımı'nı çalıştıran Kluivert, öncesinde ise farklı görevlerde bulundu. Barcelona'da gelişim bölge müdürü, PSG'de Sportif Direktörlük gibi görevler üstlenen tecrübeli futbol adamı, Kamerun ve Hollanda Milli Takımları'nda ise yardımcı antrenörlük yapmıştı.


#Adana Demirspor
#Patrick Kluivert
#Süper Lig
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Robot süpürge nedir, avantajları ve dezavantajları neler?