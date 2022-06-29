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Adana Demirspor takımı İtalya'ya gidecek

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da kamp programı belli oldu. Mavi-lacivertliler çalışmalarını önce Bolu’da ardından da İtalya’da gerçekleştirecek.

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Haber Merkezi AA
Adana Demirspor takımı İtalyaya gidecek
Adana Demirspor geçen sezonu 9. sırada tamamlamıştı.

Adana Demirspor'un 2022-2023 sezonu öncesi 1. etap kamp programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertli ekip, sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Cuma günü Bolu'da başlayacak.

Bu kamp döneminde 2 hazırlık maçı oynayacak olan takım, 8 Temmuz'da Gaziantep FK ile 12 Temmuz'da ise Katar'ın Umm Salal Kulübü ile karşılaşacak.

Adana ekibi, 16 Temmuz'da sona erecek kampın ardından ikinci etap kamp çalışmalarını 20 Temmuz -1 Ağustos'ta İtalya'da sürdürecek.

İtalya'daki kamp programı ilerleyen günlerde duyurulacak.

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