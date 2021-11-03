Adana Demirspor'da Castro 6 hafta yok

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 2 oyuncudan kötü haber geldi. Adana ekibinde Lucas Casto, Türkiye Kupası maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Ligde oynanan Başakşehir maçı öncesinde antrenmanda sakatlanan Faslı oyuncu Younes Belhanda'nın da tedavisinin Sırbistan'da sürdüğü açıklandı. Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
- "Futbolcularımızdan Lucas Castro Ziraat Türkiye Kupasında oynanan Niğde Belediyespor FK maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacaktır. Ayrıca Medipol Başakşehir maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Younes Belhanda’nın tedavisi Sırbistan’da devam etmektedir."
Futbolcularımızdan Lucas Castro Ziraat Türkiye Kupasında oynanan Niğde Belediyespor FK maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacaktır. Ayrıca Medipol Başakşehir maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Younes Belhanda’nın tedavisi Sırbistan’da devam etmektedir. pic.twitter.com/8TbRA7iKIV
Futbolcularımızdan Lucas Castro Ziraat Türkiye Kupasında oynanan Niğde Belediyespor FK maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacaktır. Ayrıca Medipol Başakşehir maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Younes Belhanda’nın tedavisi Sırbistan’da devam etmektedir. pic.twitter.com/8TbRA7iKIV— Adana Demirspor (@AdsKulubu) November 3, 2021