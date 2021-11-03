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Adana Demirspor'da Castro 6 hafta yok

Süper Lig ekibinde sakatlık şoku yaşanıyor. Sezon başında Fatih Karagümrük'ten, Adana Demirspor'a transfer olan Lucas Castro, yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Demirsporda Castro 6 hafta yok
Lucas Castro

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 2 oyuncudan kötü haber geldi. Adana ekibinde Lucas Casto, Türkiye Kupası maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Ligde oynanan Başakşehir maçı öncesinde antrenmanda sakatlanan Faslı oyuncu Younes Belhanda'nın da tedavisinin Sırbistan'da sürdüğü açıklandı. Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "Futbolcularımızdan Lucas Castro Ziraat Türkiye Kupasında oynanan Niğde Belediyespor FK maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacaktır. Ayrıca Medipol Başakşehir maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Younes Belhanda’nın tedavisi Sırbistan’da devam etmektedir."
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