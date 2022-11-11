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Adanaspor'da Önder Karaveli ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da, 48 yaşındaki teknik direktör Önder Karaveli ile yollar ayrıldı. Karaveli yönetimindeki Adanaspor 8 maçta, 3 galibiyet alabildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Adanasporda Önder Karaveli ile yollar ayrıldı
Önder Karaveli daha önce Beşiktaş'ta görev yapmıştır.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Önder Karaveli ile yolların ayrıldığını duyurdu. Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Önder Karaveli ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi. Karaveli ve ekibine, kulübe verdikleri emekler için teşekkür edildi.

Kulüp tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Önder Karaveli ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

  • Adanaspor'un başında 8 maça çıkan Önder Karaveli, 3 galibiyet aldı. 1 kez rakipleriyle berabere kalan Karaveli, 4 mağlubiyet yaşadı.
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