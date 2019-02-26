PTT 1.LİG

Adanaspor'un 'nöbetçi' hocası Eyüp Arın

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan'ın görevinden ayrılmasının ardından Altyapı Sorumlusu Eyüp Arın takımın başına getirildi. Arın, 13 yılda 17. kez Adanaspor'un başına geçerek bir rekorun sahibi oldu.

Haber Merkezi IHA
Eyüp Arın, ayağının tozuyla çıktığı Boluspor karşılaşmasında 3 puan elde etti.

Eyüp Arın, ayağının tozuyla çıktığı Boluspor karşılaşmasında 3 puan elde etti.

Fotoğraf: Eren Bozkurt / AA

Adanaspor'da geçtiğimiz hafta teknik direktör Coşkun Demirbakan ile yolların ayrılmasının ardından 'kurtarıcı' gözüyle bakılan Altyapı Sorumlusu Eyüp Arın, turuncu-beyazlı takımın başına getirildi.

Sezon sonuna kadar anlaşma yapılan Arın, kendisine verilen bu görevin ardından son 13 yılda 17. kez A takımın başına geçerek rekor kırdı.

Eyüp Arın, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül'ün takımın yönetimine geldiği 2006-2007 sezonundan bu yana A takımla birlikte 69 maça çıktı. Arın'lı Adanaspor, bu maçların 25'inde galip gelirken, 19 beraberlik ve 25 yenilgi aldı. Ayrıca tecrübeli çalıştırıcı, 2010-2011 ile 2016-2017 sezonlarında bir sezonda 3'er kez takımın başına getirilerek ilginç bir istatistik daha elde etti.


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