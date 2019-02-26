Adanaspor'un 'nöbetçi' hocası Eyüp Arın

Adanaspor'da geçtiğimiz hafta teknik direktör Coşkun Demirbakan ile yolların ayrılmasının ardından 'kurtarıcı' gözüyle bakılan Altyapı Sorumlusu Eyüp Arın, turuncu-beyazlı takımın başına getirildi.

Sezon sonuna kadar anlaşma yapılan Arın, kendisine verilen bu görevin ardından son 13 yılda 17. kez A takımın başına geçerek rekor kırdı.

Eyüp Arın, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül'ün takımın yönetimine geldiği 2006-2007 sezonundan bu yana A takımla birlikte 69 maça çıktı. Arın'lı Adanaspor, bu maçların 25'inde galip gelirken, 19 beraberlik ve 25 yenilgi aldı. Ayrıca tecrübeli çalıştırıcı, 2010-2011 ile 2016-2017 sezonlarında bir sezonda 3'er kez takımın başına getirilerek ilginç bir istatistik daha elde etti.



