Adem Llajic'in gol sevinci yerini pişmanlığa bıraktı

Beşiktaş'ı Yeni Malatya maçında 2-1 öne geçiren golü atan Adem Llajic, yaşadığı sevinç sonrası büyük bir pişmanlık yaşadı. Korner bayrağına vurarak gol kutlamasını yapan oyuncu Cüneyt Çakır'dan gördüğü sarı kart sonrasında büyük bir üzüntü yaşadı.

Llajic'in bu kadar üzüntü yaşamasına neden olan faktör ise haftaya Fenerbahçe ile oynayacak olmaları. Yıldız oyuncu cezası sebebiyle bu kritik derbide forma giyemeyecek.

Adem Llajic, sezonun ikinci yarısında sergilediği performansları dikkatleri üzerine çekmiş ve skora yaptığı katkılarla formda olduğunu göstermişti.