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Adem Llajic'in gol sevinci yerini pişmanlığa bıraktı

Beşiktaş'ın Boşnak asıllı Sırp futbolcusu Adem Llajic'in Yeni Malatyaspor'a attığı galibiyet golü yıldız oyuncunun farklı duygular yaşamasına neden oldu. Golden sonra yaşadığı sevinçle korner bayrağına vuran yıldız isim sarı kart gördü ve Fenerbahçe maçı öncesinde cezalı duruma düştü. Ceza sınırında olduğunu o an için hatırlamayan oyuncu sarı kartı gördükten sonra büyük bir üzüntü yaşadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adem Llajic, Yeni Malatya maçında attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi ve galibiyette önemli bir rol oynadı.

Adem Llajic, Yeni Malatya maçında attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi ve galibiyette önemli bir rol oynadı.

Fotoğraf: Kerem Kocalar

Beşiktaş'ı Yeni Malatya maçında 2-1 öne geçiren golü atan Adem Llajic, yaşadığı sevinç sonrası büyük bir pişmanlık yaşadı. Korner bayrağına vurarak gol kutlamasını yapan oyuncu Cüneyt Çakır'dan gördüğü sarı kart sonrasında büyük bir üzüntü yaşadı.

Llajic'in bu kadar üzüntü yaşamasına neden olan faktör ise haftaya Fenerbahçe ile oynayacak olmaları. Yıldız oyuncu cezası sebebiyle bu kritik derbide forma giyemeyecek.

Adem Llajic, sezonun ikinci yarısında sergilediği performansları dikkatleri üzerine çekmiş ve skora yaptığı katkılarla formda olduğunu göstermişti.

Llajic gördüğü sarı karttan sonra büyük bir üzüntü yaşadı.
Llajic gördüğü sarı karttan sonra büyük bir üzüntü yaşadı.

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