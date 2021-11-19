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Cedric Bakambu'dan transfer itirafı

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Cedric Bakambu, Çin'in BJ Guoan takımından ayrılmaya hazırlanıyor. Adı Fenerbahçe, Galatasaray ve Barcelona ile anılan 30 yaşındaki golcü oyuncu, yaklaşık bir ay sonra boşa çıkıyor. Çin'den ayrılmak istediğini söyleyen Bakambu, teklifleri değerlendirdiğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adı Fenerbahçe, Galatasaray ve Barcelona ile anılan ​Cedric Bakambudan transfer itirafı
Cedric Bakambu'nun güncel bonservis değeri 12 milyon euro.

Geçtiğimiz sezon başında adı Fenerbahçe ile anılan fakat bonservis bedeli yüzünden anlaşma sağlanamadığı iddia edilen Cedric Bakambu, BJ Guoan'dan ayrılıyor. Transfer döneminde kadrosunu kuvvetlendirmek isteyen sarı-lacivertli takımın yanı sıra Galatasaray ve İspanyol devi Barcelona'nın da bu transfer yarışında olduğu öğrenildi.

"Çin çoktan unutuldu"

Fransa'da Canal+'da yayınlanan Talents d'Afrique programına konuşan Cedric Bakambu, Çin'den ayrılacağını ve gelen teklifleri düşündüğünü söyledi. Avrupa'da bir takım aradığını belirten Bakambu, "Çin Ligi çoktan unutuldu. Ocak ayında bir kulüp bulmalıyım" ifadelerini kullandı.

  • 2014-2015 yıllarında Bursaspor forması giyen golcü oyuncu, daha sonra 7.5 milyon euro karşılığında Villarreal'e transfer olmuştu. 2.5 yıl İspanya'da top koşturan Bakambu, 40 milyon euro bonservis bedeli ile Çin Ligi ekiplerinden BJ Guoan'ın yolunu tutmuştu. Sözleşmesi 31 Aralık 2021 tarihinde bitecek olan oyuncu, bu sezon 13 maçta; gol ve 1 asistle oynadı.

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