Cedric Bakambu'dan transfer itirafı

Deprem anında antrenörün engelli sporcusunu korumaya çalışması takdir topladı

Düzce'de 5 büyüklüğündeki deprem esnasında okçuluk antrenörünün engelli sporcusunu üzerine kapanarak korumaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.



Kayıtlarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'ndeki salonda antrenman yaptıkları sırada depreme yakalanan antrenör Gökhan Cengiz'in engelli sporcusunun üzerine kapanması, sarsıntının ardından sporcusunu dışarı çıkartması yer alıyor.



Cengiz, yaptığı açıklamada, deprem esnasında 9 yaşındaki engelli sporcusuyla antrenman gerçekleştirdiklerini belirterek, 'Tam antrenmanı bitirme aşamasına gelmiştik, birlikte depremi yaşadık. O anda çatıdan bir şeyler düşebilir diye düşündüm. Refleks olarak sporcumun üzerine kapandım. Allah'a şükür, çatıdan bir şey düşmedi.' dedi.