Adım adım şampiyonluğa

Süper Lig’de 6 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Beşiktaş beraberliğiyle sona eren bordo-mavililer, taraftarı önünde geriye düştüğü mücadelede Çaykur Rizespor’u ikinci yarıda Manuel da Costa, Calep Ekuban, Jose Josa, Anthony Nwakaeme ve Badou Ndiaye’nin attığı gollerle mağlup ederek şampiyonluk yolunda hata yapmadı. Trabzonspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Ali Kemal YazıcıYeni Şafak
Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor, evinde ağırladığı Çaykur Rizespor’u 5-2 mağlup etti. Geriye düştüğü maçtan 5 golle 3 puanı çıkaran bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Da Costa, Ekuban, Sosa, Nwakaeme ve Ndiaye kaydederken, konuk ekibin sayıları ise Melnjak ve Skoda’dan geldi.
Beşiktaş’la geçtiğimiz hafta berabere kalmasına rağmen son 8 maçta 7 galibiyet ve bir beraberlik alan Karadeniz ekibi, bu sonucun ardından bir maç eksiğiyle zirveye yerleşti. Orta saha mücadelesi şeklinde başlayan maçın ilk golü konuk ekipten geldi. 36’da sağ kanattan Sasse’nin pasıyla topla buluşan Skoda rakiplerine perde oldu. Müsait pozisyonda topu arkaya çeviren Skoda’nın pasında Melnjak kariyerinin en rahat gollerinden birini attı: 0-1. 65’te Sosa’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe iyi hareketlenen Da Costa’nın arka direğe doğru yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1. 71’de Sosa’nın kullandığı kornerde herkesi geçen topla arka direkte buluşan Ekuban takımını öne geçirdi: 2-1. Nwakaeme’nin ceza sahası içinde İvanildo tarafından düşürülmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. 77’de topun başına geçen Sosa, farkı ikiye çıkardı: 3-1. 86’da Sörloth’un ceza sahası içine girip müsait pozisyonda yayın üzerine çıkardığı topla buluşan Nwakaeme farkı üçe çıkardı: 4-1. 90+3’te Oğulcan’ın şutunda ceza sahası içinde Mikel’in eline çarpan top sonrası hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Skoda, Uğurcan’ı mağlup etti: 4-2. Maçın son dakikasında Nwakaeme’nin pasıyla yayın üzerinde topla buluşan Ndiaye, skoru belirledi: 5-2.
Abdülkadir Ömür formayı çok özledim
Trabzonspor’un genç futbolcularından Abdülkadir Ömür 183 gün süren sakatlığının ardından formasına kavuştu. 20 yaşındaki futbolcu, 29 Ağustos’ta UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde AEK ile oynanan maçta sakatlanmıştı. Sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle Almanya’nın Berlin şehrinde ameliyat olup ardından tedavi olan Abdülkadir Ömür, Rizespor maçının 88. dakikasında oyuna girdi. Maç öncesinde açıklamalarda bulunan Ömür, “Uzun süren sakatlığımın ardından yeniden kadroda olduğum için mutluyum. İnşallah takımıma katkı sağlarım. Ligin kalan bölümlerinde iyi bir performans göstererek Avrupa Şampiyonası’nda yer almak istiyorum” ifadelerini kullandı.
Obi Mikel F.Bahçe maçında cezalı
Beşiktaş maçında sarı kart cezasını tamamladıktan sonra Çaykur Rizespor maçında görev alan Obi Mikel, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek cezalı durumuna düştü. Bordo-mavili futbolcu, Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Fenerbahçe’ye karşı takımdaki yerini alamayacak.
İsmail Kartal istifa etti
Çaykur Rizespor’da İsmail Kartal dönemi sona e rdi. Deneyimli çalıştırıcı, Trabzonspor deplasmanında alınan 5-2 mağlubiyetin ardından istifasını yönetime sundu. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Hasan Kartal, “Hocamızın kendi kararıdır. Biz zorlamadık, kendisi istifa etti, güzel ayrıldık” dedi.
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