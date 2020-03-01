Adım adım şampiyonluğa

Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor, evinde ağırladığı Çaykur Rizespor’u 5-2 mağlup etti. Geriye düştüğü maçtan 5 golle 3 puanı çıkaran bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Da Costa, Ekuban, Sosa, Nwakaeme ve Ndiaye kaydederken, konuk ekibin sayıları ise Melnjak ve Skoda’dan geldi.

Beşiktaş’la geçtiğimiz hafta berabere kalmasına rağmen son 8 maçta 7 galibiyet ve bir beraberlik alan Karadeniz ekibi, bu sonucun ardından bir maç eksiğiyle zirveye yerleşti. Orta saha mücadelesi şeklinde başlayan maçın ilk golü konuk ekipten geldi. 36’da sağ kanattan Sasse’nin pasıyla topla buluşan Skoda rakiplerine perde oldu. Müsait pozisyonda topu arkaya çeviren Skoda’nın pasında Melnjak kariyerinin en rahat gollerinden birini attı: 0-1. 65’te Sosa’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe iyi hareketlenen Da Costa’nın arka direğe doğru yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1. 71’de Sosa’nın kullandığı kornerde herkesi geçen topla arka direkte buluşan Ekuban takımını öne geçirdi: 2-1. Nwakaeme’nin ceza sahası içinde İvanildo tarafından düşürülmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. 77’de topun başına geçen Sosa, farkı ikiye çıkardı: 3-1. 86’da Sörloth’un ceza sahası içine girip müsait pozisyonda yayın üzerine çıkardığı topla buluşan Nwakaeme farkı üçe çıkardı: 4-1. 90+3’te Oğulcan’ın şutunda ceza sahası içinde Mikel’in eline çarpan top sonrası hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Skoda, Uğurcan’ı mağlup etti: 4-2. Maçın son dakikasında Nwakaeme’nin pasıyla yayın üzerinde topla buluşan Ndiaye, skoru belirledi: 5-2.

Abdülkadir Ömür formayı çok özledim

Trabzonspor’un genç futbolcularından Abdülkadir Ömür 183 gün süren sakatlığının ardından formasına kavuştu. 20 yaşındaki futbolcu, 29 Ağustos’ta UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde AEK ile oynanan maçta sakatlanmıştı. Sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle Almanya’nın Berlin şehrinde ameliyat olup ardından tedavi olan Abdülkadir Ömür, Rizespor maçının 88. dakikasında oyuna girdi. Maç öncesinde açıklamalarda bulunan Ömür, “Uzun süren sakatlığımın ardından yeniden kadroda olduğum için mutluyum. İnşallah takımıma katkı sağlarım. Ligin kalan bölümlerinde iyi bir performans göstererek Avrupa Şampiyonası’nda yer almak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Obi Mikel F.Bahçe maçında cezalı

Beşiktaş maçında sarı kart cezasını tamamladıktan sonra Çaykur Rizespor maçında görev alan Obi Mikel, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek cezalı durumuna düştü. Bordo-mavili futbolcu, Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Fenerbahçe’ye karşı takımdaki yerini alamayacak.

İsmail Kartal istifa etti

Çaykur Rizespor’da İsmail Kartal dönemi sona e rdi. Deneyimli çalıştırıcı, Trabzonspor deplasmanında alınan 5-2 mağlubiyetin ardından istifasını yönetime sundu. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Hasan Kartal, “Hocamızın kendi kararıdır. Biz zorlamadık, kendisi istifa etti, güzel ayrıldık” dedi.

Trabzonspor piyasa değeri ilk defa 1 milyar TL'yi aştı Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri geçen 10-14 Şubat haftasında ilk defa 1 milyar TL'yi aştı.10 Şubat Pazartesi günü ilk defa 1 milyar TL'yi aşan Trabzonspor'un piyasa değeri 10-14 Şubat haftasında 1 milyar 398 milyon TL'ye kadar yükseldi ve haftayı da bu seviyeden tamamladı.Analistler, Trabzonspor'un yarın konuk edeceği Demir Grup Sivasspor'u yenmesi durumunda liderlik koltuğuna oturacağını vurgulayarak, Süper Lig'de Fenerbahçe'den aldığı 3 puanın ardından şirketin hisse performansına da dikkati çekti.Haftayı, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, 691 milyon 200 bin TL, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar 1 milyar 555 milyon 200 bin TL, Fenerbahçe Futbol AŞ 1 milyar 730 milyon 170 bin 400 TL piyasa değeriyle tamamladı.En iyi hisse performansına sahipŞubat ayının başından bu yana Trabzonspor borsada işlem gören spor şirketleri arasında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. 14 Şubat itibarıyla Trabzonspor yatırımcısına yüzde 71,32 kazandırdı. Söz konusu dönemde Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 12,50, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 23,08, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 2,04 değer kazandı.Trabzonspor, şubat ayı içerisinde en iyi hisse performansını 13 Şubat'ta gösterdi. Söz konusu günde hisseleri yüzde 14,18 artan Trabzonspor'un hisseleri, Süper Lig'in 20. haftasında elde ettiği Fenerbahçe galibiyetinin ardından da 3 Şubat'ta yatırımcısına yüzde 12,50 kazandırmıştı.Borsada işlem gören 4 spor şirketinin 31 Ocak 2020, 14 Şubat 2020 kapanış fiyatı değişimi ve 14 Şubat 2020 itibarıyla piyasa değerleri şöyle:Şirket 31 Ocak 2020 kapanış fiyatı 14 Şubat 2020 kapanış fiyatı 31 Ocak 2020 sonuna göre fark Piyasa Değeri (TL) Galatasaray 2,34 2,88 23,08 1.555.200.000 Beşiktaş 2,56 2,88 12,50 691.200.000 Fenerbahçe 17,13 17,48 2,04 1.730.170.400 Trabzonspor 2,72 4,66 71,32 1.398.000.000 Balık varlığında şok düşüş!Depremler vatandaşı korkuttu: Yıllık 220 liraya evlerini garantiye alıyorlar