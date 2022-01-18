Afrika Uluslar Kupası'nda Aboubakar fırtınası

2021 Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapan Kamerun, Yeşil Burun Adaları ile 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Vincent Aboubakar, 39. dakikada bulduğu gol ile Kamerun'u öne geçirirken, Yeşil Burun Adaları'ndan daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'de de oynayan Garry Rodrigues, 53. dakikada bulduğu gol ile takımına beraberliği getirdi.
Kamerun Milli Takımı bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırdı.
Turnuvada yıldızlaşan Aboubakar, gol sayısını 5'e yükseltti ve krallık yarışında zirvede yer aldı.