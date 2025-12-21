Yeni Şafak
Afrika Uluslar Kupası'nda flaş gelişme! Takvim değişiyor

Afrika Uluslar Kupası'nda flaş gelişme! Takvim değişiyor

09:2821/12/2025, Pazar
G: 21/12/2025, Pazar
Galatasaraylı futbolcu Osimhen de Nijerya formasıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ediyor.
Galatasaraylı futbolcu Osimhen de Nijerya formasıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ediyor.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Patrice Motsepe, Uluslar Kupası ile ilgili flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar...

Afrika Uluslar Kupası, 2028’de yapılacak turnuvanın ardından 4 yılda bir düzenlenecek. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Patrice Motsepe, yaptığı açıklamada, 2027 Afrika Uluslar Kupası'nın planlandığı gibi gerçekleştirileceğini, 2029 yerine 2028'de bir turnuva daha düzenleneceğini, ardından organizasyonun 4 yılda bir yapılacak yeni takvime geçeceğini belirtti.


Motsepe, Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan takıma verilen ödül miktarının 7 milyon dolardan 10 milyon dolara çıkarıldığını da açıkladı.


Ayrıca 2029’dan itibaren "Afrika Milletler Ligi" adıyla her yıl düzenlenecek yeni bir turnuvanın hayata geçirileceğini kaydeden Motsepe, "Tarihsel olarak Afrika Uluslar Kupası bizim için en önemli gelir kaynağıydı ancak bu yeni organizasyonla artık her yıl mali kaynak elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

#Afrika Uluslar Kupası
#Futbol
#Victor Osimhen
