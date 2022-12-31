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Agüero futbola geri dönüyor

Geçen sezon devre arası sağlık problemleri nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalan, Dünya Kupası'nda da Arjantin milli takımını yalnız bırakmayarak turnuva boyunca teknik ekipte gibi sürekli futbolcuların yanında yer alan Agüero tekrar futbola dönüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Agüero futbola geri mi dönüyor?
Sergio Agüero kariyerinde 685 maçta 385 gol atıp 119 asist yaptı.

Sergio Agüero tekrar futbola dönüyor. Yaşadığı kalp problemleri nedeniyle geçen sezon devre arası futbolu bırakmak zorunda kalan 34 yaşındaki isim, Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından tekrar oyuna dönmeye karar verdi.

Kings League'e katılan takımı Kunisports'la dönecek olan Agüero, "12 numaralı oyuncu olacağım ve çok mutluyum. Bazı veya daha fazla oyunda bir şeyler yapıp yapamayacağımızı görmek için orada olacağım. Bu problemlerden kurtulmam gerekiyor ama zaten fizyoterapi yaptım ve fiziksel olarak hazırlanıyorum. Sahip olduğumdan biraz daha fazla gol atmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Agüero'nun kariyeri

Futbola Indepentiende altyapısında başlayan Kun, 2006 yılında 18 yaşında 23 milyon euroya Atletico Madrid'in yolunu tutmuş, 2011'de 40 milyon euroya Manchester City'e transfer olmuştu.

Burada 10 sezon forma giyen Agüero, 2021 yazında bedelsiz olarak Barcelona'ya transfer olsa da işler beklediği gibi gitmedi. Yaşadığı kalp problemi nedeniyle sadece 5 maçta oynayabilen Arjantinli yıldız, devre arasında futbolu bırakmıştı.

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