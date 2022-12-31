Agüero futbola geri dönüyor

Sergio Agüero tekrar futbola dönüyor. Yaşadığı kalp problemleri nedeniyle geçen sezon devre arası futbolu bırakmak zorunda kalan 34 yaşındaki isim, Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından tekrar oyuna dönmeye karar verdi.

Sergio Agüero emekli olduğunu açıklarken gözyaşlarına boğuldu...pic.twitter.com/sgmhbqpkNi — SPOR (@yenisafakspor) December 15, 2021

Kings League'e katılan takımı Kunisports'la dönecek olan Agüero, "12 numaralı oyuncu olacağım ve çok mutluyum. Bazı veya daha fazla oyunda bir şeyler yapıp yapamayacağımızı görmek için orada olacağım. Bu problemlerden kurtulmam gerekiyor ama zaten fizyoterapi yaptım ve fiziksel olarak hazırlanıyorum. Sahip olduğumdan biraz daha fazla gol atmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Agüero'nun kariyeri

Futbola Indepentiende altyapısında başlayan Kun, 2006 yılında 18 yaşında 23 milyon euroya Atletico Madrid'in yolunu tutmuş, 2011'de 40 milyon euroya Manchester City'e transfer olmuştu.

📸Kahramana veda... #Agüero pic.twitter.com/nI4LDfJdsK — SPOR (@yenisafakspor) May 23, 2021

Burada 10 sezon forma giyen Agüero, 2021 yazında bedelsiz olarak Barcelona'ya transfer olsa da işler beklediği gibi gitmedi. Yaşadığı kalp problemi nedeniyle sadece 5 maçta oynayabilen Arjantinli yıldız, devre arasında futbolu bırakmıştı.

Manchester City'nin Arjantinli yıldızı Sergio Agüero, soyunma odasında takım arkadaşlarını böyle tebrik etti:



🗣"Maşallah" pic.twitter.com/m0wiOB2PoL REKLAM December 5, 2019

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