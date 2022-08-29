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Ahmet Ağaoğlu: Fırtına mevsimi devam edecek

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, tüm camia birlikte hareket edip, hedefledikleri başarılara ulaşacaklarına inandığını bildirdi. Ağaoğlu, "Hiç şüpheniz olmasın ki 2022-2023 sezonunda da fırtına mevsimi devam edecek" dedi.

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Haber Merkezi AA
Ahmet Ağaoğlu: Fırtına mevsimi devam edecek
Ahmet Ağaoğlu

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor dergisindeki yazısında, unutulmaz anlarla dolu, birbirinden güzel hikayelerle hatırlayacakları, sadece kendilerinin değil tüm dünyanın uzun süre hafızalarından silinmeyecek bir sezonu geride bıraktıklarını dile getirdi.

"Denizde, havada, karada kutladığımız şampiyonluk coşkusunu, dalga dalga dünyanın dört bir köşesinde hissettirdik" ifadelerini kullanan Ağaoğlu, "Tarihimizin, doğamızın ve karakterimizin her zerresini, kültürümüzün tüm zenginliklerini bu şampiyonlukla birlikte bir kez daha herkese gösterdik. Şimdi önümüzde yeni hedefler, yeni başarılar ve yeni mutluluklar var. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da birlikte hareket ederek hedeflediğimiz tüm başarılara ulaşacağımıza inanıyorum" şeklinde görüş belirtti.

"Hiç şüpheniz olmasın"


Ağaoğlu, görev süreleri boyunca büyük bir ciddiyetle uyguladıkları ekonomik ve sportif planlamanın süreç içerisinde meyvelerini verdiğini, kendilerine tarifsiz duygular yaşattığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

  • "Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası zaferi ve son olarak Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kazandığımız Süper Kupa ile birlikte, tüm camiamız kenetlendiğinde neler başarabildiğini herkese gösterdi. Önümüzdeki süreçte yine hep birlikte, yine yan yana ve omuz omuza sürdürülebilir başarı hedefimiz doğrultusunda yürümeye devam edeceğiz. Yüz yılı aşkın spor ve futbol kültürüne sahip Trabzon şehrinin göz bebeği Trabzonspor'umuz, 55. yaşını kutluyor. Bu 55 yıllık serüvene pek çok başarı ve gurur dolu hatıra sığdıran Trabzonspor'umuz, inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda da yine benzersiz zaferlere imza atacaktır."

Bir şampiyonluk ve bir Süper Kupa ile tamamladıkları sezonun ardından yeni maratona başladıklarını belirten Ağaoğlu, "Hiç şüpheniz olmasın ki 2022-2023 sezonunda da fırtına mevsimi devam edecek. Yeni sezonun ve yeni yaşımızın tüm Trabzonspor camiasına hayırlı olmasını diliyor, bu vesileyle başta ebediyete intikal eden kurucularımız, başkanlarımız ve kulübümüzün bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm yöneticilerimize Allah’tan rahmet diliyor, yaşayanlara uzun ve sağlıklı ömürler dileyerek şükranlarımı sunuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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