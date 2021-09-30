Ahmet Ağaoğlu kritik tarihi açıkladı: Bir reform olacak

Kulüpler Birliği'nin bugün yapmış olduğu toplantı sona erdi. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, vakfın profesyonel bir yapıya geçeceği tarihi de duyurdu. Başkan Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"6 Ocak tarihi bir reform olacak"

"Süper Lig AŞ'nin kurulması amacıyla, Kulüpler Birliği'nin profesyonel yapıya kavuşturulması için olağanüstü genel kurul kararı alındı. 6 Ocak'taki genel kurul ile profesyonel yapıya geçmiş olacağız. 6 Ocak tarihi belki de Türk futbolunda bir değişim, bir reform noktası olarak tarihe geçmiş olacak."

Yayın ihalesi

"Yeni yayın ihalesi hakkında kulüplerimizin görüşleri alındı. Önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Nihat Özdemir ile birlikte geniş bir açıklama yapacağız."

SPOR Kulüplerin kurulmasını istediği Süper Lig A.Ş. nedir, ne işe yarayacak?