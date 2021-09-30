Spor Ahmet Ağaoğlu kritik tarihi açıkladı Bir reform olacak
FUTBOL FUTBOL

Ahmet Ağaoğlu kritik tarihi açıkladı: Bir reform olacak

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'nin bugün yapmış olduğu toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Başkan Ağaoğlu, vakfın profesyonel yapıya geçeceği tarihi duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlu kritik tarihi açıkladı: Bir reform olacak
Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu

Kulüpler Birliği'nin bugün yapmış olduğu toplantı sona erdi. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, vakfın profesyonel bir yapıya geçeceği tarihi de duyurdu. Başkan Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"6 Ocak tarihi bir reform olacak"

"Süper Lig AŞ'nin kurulması amacıyla, Kulüpler Birliği'nin profesyonel yapıya kavuşturulması için olağanüstü genel kurul kararı alındı. 6 Ocak'taki genel kurul ile profesyonel yapıya geçmiş olacağız. 6 Ocak tarihi belki de Türk futbolunda bir değişim, bir reform noktası olarak tarihe geçmiş olacak."

  • Yayın ihalesi
  • "Yeni yayın ihalesi hakkında kulüplerimizin görüşleri alındı. Önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Nihat Özdemir ile birlikte geniş bir açıklama yapacağız."

Kulüplerin kurulmasını istediği Süper Lig A.Ş. nedir, ne işe yarayacak?
SPOR
Kulüplerin kurulmasını istediği Süper Lig A.Ş. nedir, ne işe yarayacak?

Abone Ol Google News
Fransada ikinci perde

Fransa'da ikinci perde

​Marsilya-Galatasaray maçı saat 22.00'de başlayacak.
Fenerbahçe dağıldı

Fenerbahçe dağıldı

​Sarı lacivertliler Avrupa'daki ikinci maçında da kazanamadı.
Elektriğe zam yok

​EPDK satış fiyatlarında değişiklik yapılmadığını duyurdu.

Marsilya'da provokasyon

Marsilya'da provokasyon

Fransız polisinden G.Saraylılara biber gazlı müdahale.

Bakan Koca, 30 Eylül koronavirüs tablosunu açıkladı.

​'Suriye'de sivillere zarar veren eylemler kalıcı çözümü engeller.'

Merkez Bankası'nın rezervleri yükseliyor.

Merdiven bulunan sokağa girince otomobil takla atmıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.