Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Ahmet Ağaoğlu transfer müjdelerini verdi Uğurcan Çakır transfer olacak mı?
FUTBOL FUTBOL

Ahmet Ağaoğlu transfer müjdelerini verdi: Uğurcan Çakır transfer olacak mı?

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ile aralarında sıkıntı olduğu iddialarının doğru olmadığını belirterek, "Hocayla 3 sene anlaştık daha 2 yılı var. İnşallah daha fazla sözleşme imzalarız. Benim mukavelemin bitmesine de 8 ay var. Biz gideriz hoca kalır. Bazı insanların ince hesaplarının olması son derece doğal ama benimle yapılacak ince hesapları hoca ve kulüp üzerinden yapmasınlar. Bu hem kulübe hem de hocaya zarar verir" dedi. Ağaoğlu, öte yandan transfer gündemleriyle ilgili de flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi DHA
Ahmet Ağaoğlu transfer müjdelerini verdi: Uğurcan Çakır transfer olacak mı?
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu

Süper Lig'in 38'inci haftasında deplasmanda Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

10 kişi kaldıktan sonra takım olarak zorlandıklarını kaydeden Ağaoğlu, "Ortada bir maçtı. Fırsatlarımız da vardı. 10 kişi kaldıktan sonra biraz zorlandık ancak 1 puan almasını becerebildik. Hedeften biraz uzaklaşınca bu tür maçların sıkıntılı geçmesi doğal ancak on kişiye rağmen oyun içerisinde yapılan değişiklikler sonrası hareketlilik yaşadık. Son dakikalarda bulduğumuz golle 1 puanı aldık" diye konuştu.

Transferlere ilişkin de konuşan Ağaoğlu, "Transferle ilgili olarak da hocanın belirlediği 4-5 isim üzerinden gidiyoruz. Bunlardan 2 tanesiyle ön anlaşma sağladık. Bir tanesiyle de çok büyük ihtimalle önümüzdeki hafta içerisinde prensip anlaşmasına varacağız. Yine hocanın talepleri doğrultusunda 3 futbolcu daha var. Hazırlık kampına bu oyuncularla gireceğiz" ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır açıklaması

  • "Uğurcan Çakır için Almanya, Fransa ve İtalya'dan teklifler var. 19 milyon Euro verdiler kabul etmedik, bizim için her şey para değil. Kararımızı EURO 2020'den sonra vereceğiz"

Abone Ol Google News
Lider Rize deplasmanında

Lider Rize deplasmanında

​Rizespor-Beşiktaş maçının haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
Telekomda kritik mücadele

Telekom'da kritik mücadele

​Galatasaray-Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın.
Hindistan varyantı İstanbulda

​İlk kez görülen vakalar takibe alındı.
Formula 1 <br>yeniden Türkiye'de

Formula 1
yeniden Türkiye'de

İstanbul'daki yarış müjdesi resmen duyuruldu.

​Bakan Koca, aşıdaki son durumu açıkladı.

50 milyon liralık<br>sosyal destek

50 milyon liralık
sosyal destek

​Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay duyurdu.

ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

​Erzurum Belediye Başkanı Sekmen, sözde Ermeni 'soykırım'ı ile ilgili konuştu.

​Terör örgütü lehine slogan atıp Meclis'i terk etmemişti.

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması
İzmir'de <br>kazanan yok

İzmir'de
kazanan yok

​Trabzonspor, Göztepe ile berabere kaldı.

​Bakan Koca vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.