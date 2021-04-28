Ahmet Ağaoğlu transfer müjdelerini verdi: Uğurcan Çakır transfer olacak mı?

Süper Lig'in 38'inci haftasında deplasmanda Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

10 kişi kaldıktan sonra takım olarak zorlandıklarını kaydeden Ağaoğlu, "Ortada bir maçtı. Fırsatlarımız da vardı. 10 kişi kaldıktan sonra biraz zorlandık ancak 1 puan almasını becerebildik. Hedeften biraz uzaklaşınca bu tür maçların sıkıntılı geçmesi doğal ancak on kişiye rağmen oyun içerisinde yapılan değişiklikler sonrası hareketlilik yaşadık. Son dakikalarda bulduğumuz golle 1 puanı aldık" diye konuştu.

Transferlere ilişkin de konuşan Ağaoğlu, "Transferle ilgili olarak da hocanın belirlediği 4-5 isim üzerinden gidiyoruz. Bunlardan 2 tanesiyle ön anlaşma sağladık. Bir tanesiyle de çok büyük ihtimalle önümüzdeki hafta içerisinde prensip anlaşmasına varacağız. Yine hocanın talepleri doğrultusunda 3 futbolcu daha var. Hazırlık kampına bu oyuncularla gireceğiz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Uğurcan Çakır açıklaması