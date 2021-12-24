Ahmet Ağaoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar: "Bu bir hayalperestliktir"

Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısı Maslak Ofisi'nde gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"200 bin euroyu dahi karşılayamayacak takımlarımız var"
- "Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde kurdaki dalgalanmaların kulüplerin ekonomisine etkisi hakkında konuştuk. Anadolu kulüplerimiz finansal anlamda zor durumdalar. Anadolu kulüplerimizin geneline baktığımızda 200 bin euroyu dahi karşılayamayacak takımlarımız var. Anadolu futbolunu her anlamda büyük takımlarla mücadele edebilecek bir seviyeye taşıyamadığımız takdirde Türk futbolunun Avrupa'da başarılı olmasını beklemek, hayalperestliğin ötesine geçmez."
"Söz verdik"
- "Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olarak, Anadolu kulüplerimize yardımcı olacağımızın sözünü verdik."
"Bunlar çok ciddi iddialar"
- "Temsilciler Kurulu Başkanı ile ilgili ortaya atılan iddialar var. Bunlar çok ciddi iddialar. Bu akşam TFF Başkanı ile görüşeceğiz. Bu iddialarda herhangi bir doğruluk varsa Türk futboluna zarar verir. Doğruluk yoksa gündemden düşürülmesi bizim talebimiz olacaktır."
"300 milyon lirayı ivedilikle talep ediyoruz"
- "TFF’nin, sezon başında naklen yayın gelirinin indirimli olarak imzalanması neticesinde kulüplere verdiği 300 milyon liralık bir destek sözü vardı. Bu sözün ivedilikle yerine getirilmesini talep ediyoruz."
Hakem hataları
- "Bu kadar sıkıntılı bir süreç yaşanırken, hakemlerimizin biraz daha dikkatli, sıkıntılardan uzak ve tartışılmaya meydan vermeyecek şekilde maç yönetmeleri, her başkanın talebi. Üzülerek takip ediyoruz ki, bazı maçlarda hakem kararları tartışmaya açık."