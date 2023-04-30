Ahmet Çakar'dan dikkati çeken derbi tahmini: Bu maç ilk defa 4 ihtimalli

Ligin ilk yarısında oynanan derbiyi Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
Süper Lig'in 32. haftasında bugün Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlılar derbiyi kazanarak puan farkını 5'e indirmeyi hedefliyor. Lider Galatasaray ise rakibini mağlup edip şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
Yaşanan hakem tartışmaları nedeniyle derbinin gergin bir atmosferde geçmesi bekleniyor.
Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş-Galatasaray maçıyla ilgili dikkati çeken bir değerlendirmede bulundu.
Derbiyle ilgili tahmini sorulan Çakar, "Bana göre bu maç ilk defa dört ihtimalli. Bir Beşiktaş kazanır, iki berabere biter, üç Galatasaray kazanır, dördüncü ihtimal de sportif olmayan nedenlerle maç yarım kalabilir" dedi.
Programdaki diğer yorumcular Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz ise derbinin berabere biteceği tahmininde bulundu.