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Spor

Ahmet Çakar'dan dikkati çeken derbi tahmini: Bu maç ilk defa 4 ihtimalli

Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, bu akşam oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin yarım kalabileceğini iddia etti.

09:51 . 30/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ligin ilk yarısında oynanan derbiyi Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Ligin ilk yarısında oynanan derbiyi Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Süper Lig'in 32. haftasında bugün Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.


Siyah-beyazlılar derbiyi kazanarak puan farkını 5'e indirmeyi hedefliyor. Lider Galatasaray ise rakibini mağlup edip şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.


Yaşanan hakem tartışmaları nedeniyle derbinin gergin bir atmosferde geçmesi bekleniyor.


Ahmet Çakar: Derbi yarım kalabilir

Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş-Galatasaray maçıyla ilgili dikkati çeken bir değerlendirmede bulundu.


Derbiyle ilgili tahmini sorulan Çakar, "Bana göre bu maç ilk defa dört ihtimalli. Bir Beşiktaş kazanır, iki berabere biter, üç Galatasaray kazanır, dördüncü ihtimal de sportif olmayan nedenlerle maç yarım kalabilir" dedi.


Programdaki diğer yorumcular Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz ise derbinin berabere biteceği tahmininde bulundu.





#Süper Lig
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Ahmet Çakar
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