Ahmet Nur Çebi isyan etti: "Çin'deki virüsü ben mi getirdim?" Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, artan borç nedeniyle yapılan eleştirilere, "Pandemi nedeniyle 2 yılda 1 milyar TL kaybettik. Çin'deki virüsü de ben mi getirdim?" diyerek tepki gösterdi. Geçmiş dönemin kadro yüklerinden kurtulduklarını belirten Çebi, "Biz geldiğimizden beri ilk kez bu sene kendi kadromuzu kuracağız" dedi.

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