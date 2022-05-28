Ahmet Nur Çebi isyan etti: "Çin'deki virüsü ben mi getirdim?"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, 2021 yılı olağan ve idari mali genel kurulu toplantısında eleştirilere cevap verdi.
Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Çin'deki virüsü de ben mi getirdim?"
- "Pandemi nedeniyle 2 yılda 1 milyar TL kaybettik. Çin'deki virüsü de ben mi getirdim? Yönetim kurulundaki arkadaşlara herkes teşekkür borçlu. Buraya çıkıp 'İbra etmeyin' diye bağırıyorsunuz. Bunu söyleyen arkadaş ibra ederse ben aday olmam zaten."
Borç konusu
- "Geldiğimizden bu yana 1.3 milyar TL borç artmış, 1.2 milyarı zaten bizden kaynaklanmayan dönemden kalan faiz ve kur farkından dolayı ortaya çıkmış."
"Enerjisi kalmamış adamı Beşiktaş'ın başında mı tutacaktım?"
- "Abdullah Avcı'yı göndererek kulübü 2 milyon TL zarara sokmuşum. Avcı'nın yerine gelen hocayla aldığımız şampiyonluğun değeri 30 milyon euro. Abdullah Avcı'ya o dönem, 'Sana nasıl yardımcı olabilirim hocam?' dedim, 'Olamazsın, enerjim bitti' dedi. O zaman, 'Seni yolcu edelim' dedim, 'Hayır' dedi. Başkanlık budur, enerjisi kalmamış adamı Beşiktaş'ın başında mı tutacaktım?"
"Üç hoca da onları kadroya almadı"
- "Kadro dışı kalan oyuncuları 3 tane hoca da beğenip kadroya almadı. 60 milyon euroluk gider yaratmış bu sözleşmeler."
"Önder Karaveli 'ölmek üzereyim' dedi"
- "Altyapıdan hoca getirdik, sosyal medyada adamı linç ettiler. Önder Karaveli bana 'Başkanım artık ölmek üzereyim, yapamıyorum' dedi. Adama ne diyecektim, 'Öl' mü diyecektim. Gitti diye de yerine hoca mı almayacaktım?"
"Bana saygılı davranacaksın!"
- "Kürsüye çıkmış bir arkadaşa yanlış bildiği bir konuyu açıklıyorum, bana eliyle hareket yapıyor. Ben Beşiktaş Başkanıyım, bana saygılı davranacaksın!"
"Hakkımı iade edeceksiniz!"
- "Beşiktaş'ın hakkını savunduğu iddia edilen bir başka kulüp başkanını kendi camiası başında taç yaparken, sizler bizi yere çalmak istiyorsunuz. Olmaz! Bana hakkımı iade edeceksiniz!"
"Kasada 100 lira yoktu"
- "Biz geldiğimizde kapıda icra vardı, kasada 100 lira yoktu. Fuat Bey, kazanırsanız kasada 100 milyon TL'niz var güle güle kullanın. Ama kazanamazsınız getireceğinizi söylediğiniz 135 milyon doları da siz kasaya koyarsınız."
"Ölene kadar bu kimliklerimi kimse benden alamaz"
- "Bir nüfus kağıdım var Trabzon, öteki de Beşiktaş Kongre Üyesi. Ölene kadar bu kimliklerimi kimse benden alamaz. Beşiktaş, İstanbul'dan büyüktür. Kadıköy'de, Beyoğlu'nda doğmuş bir insan Beşiktaşlı olabiliyorsa ben de olabilirim."
Hakem konusu
- "Benim Servet Yardımcı ve Nihat Özdemir ile hiçbir işim olmadı. Ben kendi tarzımla Beşiktaş haklarını savundum. Ben hakemleri kamuoyunda incittiğim takdirde onların bize karşı istemeden de olsa bir cephe alacağını düşündüm, insan çünkü fıtratında var. Eğer seneye o hakemlerden birileri yine burada olursa sizin istediğiniz yöntemleri sabahtan akşama kadar her gün uygulayacağım."
'Bırakmam Seni' kampanyası
- "El açtıysam Beşiktaş taraftarına açtım, ayıp mı bu? 'Bırakmam Seni' kampanyası o dönemde bize manevi olarak çok büyük destek sağladı."
"O zaman kimse ağzını açmadı"
- "Bu kulübe Boyko, Aras Özbiliz gibi isimler büyük maliyetlere geldi, kimse ağzını açmadı. Hepimiz suçluyuz. Artık futbol takımının transferlerini geliştirilebilir oyuncular üzerinden yürüteceğiz."
(Ljajic) "400 bin euroluk teklif geldi, gitmedi"
- "3.5 milyon euro maaş alan, 6.5 milyon euro bonservis verilen adama, 400 bin euro teklif geldi. 'Git kardeşim' dedik, gitmedi. Böyle bir yük bırakıldı bize. Biz geldiğimizden beri ilk kez kendi kadromuzu kuracağız bu sene."
Çebi yönetimi ibra edildi
Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarının ardından genel kurulda ibra oylaması yapıldı. Çebi ve yönetimi, 2021 yılı için idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.