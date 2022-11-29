Spor Ahmet Nur Çebi Yabancı kuralı 7+4 olsun
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Ahmet Nur Çebi: Yabancı kuralı 7+4 olsun

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Cebi, yabancı kuralı hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi talepleri olacağını söyledi.

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Ahmet Nur Çebi yabancı kuralı için ne dedi?
Ahmet Nur Çebi

Ahmet Nur Çebi yabancı kuralıyla ilgili açıklamada bulundu.

TRT Spor'a konuşan Çebi, "Biz bu sezon başında kuralın değişmesini istedik, 'olmaz' dediler. Biz de ona göre transfer yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısının artmamasını ve 7+4 olmasını istiyoruz. Bu talebimizi Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi olarak ileteceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kaan ve Onur gündemde yok"

Başkan Ahmet Nur Cebi, ara transfer için İtalya Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan ve Kayserisporlu Onur Bulut için de konuştu.

Çebi, "Kaan Ayhan ve Onur Bulut gündemimizde yok. Gelecek sezon daha fazla yerli oyuncu oynatma zorunluluğu olmalı" diye konuştu.

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