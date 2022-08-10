Ahmetcan Kaplan Ajax'ta

Geçtiğimiz haftalarda Lisandro Martinez'i 57 milyon Euro'ya İngiliz devi Manchester United'a satan Ajax, Arjantinli stoperin yerine Ahmetcan Kaplan'ı transfer etmek için Trabzonspor'a resmi teklifi yaptı.

Kiralama istediler

Gelen bilgilere göre Hollanda devi, 19 yaşındaki sol stoper için bordo-mavililerin kapısını 1 milyon Euro kiralama bedeli + 7.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla çalmayı planlıyordu. Trabzonspor cephesi ise böyle bir teklifi kabul etmeyeceğini ve 10 milyon Euro bonservis bedeli istediğini belirtti. Ahmetcan için çok istekli olan Ajax, 10 milyon Euro teklifini ileterek Trabzonspor ile prensipte anlaştı.

Trabzonspor'un bonuslarla birlikte kasasına 11 milyon Euro civarında bir para koyması beklenirken, çetin pazarlıklar sonucu sonraki satıştan %15 pay alma konusunda da Hollanda ekibini ikna etti.

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5 yıllık sözleşme

19 yaşındaki stoperin de Hollanda devi ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenilirken, önümüzdeki günlerde Amsterdam'a giderek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Ahmetcan Kaplan, geçtiğimiz sezon 22 maçta süre alırken 2 gol 1 asistlik performans sergilemiş ve otoriteler tarafından çokça takdir edilmişti.

Ahmetcan Kaplan: "Kulübümüz menfaatleri doğrultusunda beni göndermeye hazırsa tabii ki Avrupa'ya gitmek isterim ama bir yıl daha kal derlerse Şampiyonlar Ligi oynamak da benim hayalim." pic.twitter.com/SQCsuGIvU4