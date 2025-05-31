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Ajax Farioli'nin yerine John Heitinga'yı getirdi

Ajax Farioli'nin yerine John Heitinga'yı getirdi

16:0831/05/2025, Cumartesi
IHA
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Heitinga, futbolculuk kariyerinde Ajax forması da giymişti.
Heitinga, futbolculuk kariyerinde Ajax forması da giymişti.

Hollanda Ligi’nde son haftalara 9 puan önde girmesine rağmen şampiyonluğu rakibi PSV’ye kaptıran Ajax’ta Teknik Direktör Francesco Farioli ile yolların ayrılmasının ardından yeni isim belli oldu. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada Hollandalı Teknik Direktör John Heitinga ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Kulübün televizyonuna açıklamalarda bulunan Heitinga, başlamak için heyecanlı olduğunu ifade ederek, "İngiltere’deki son yıllar bana çok iyi geldi. David Moyes ve Arne Slot ile birlikte daha da geliştim. Teknik direktör olarak devam etmeye hazırım ve Ajax’a bu fırsatın bana verilmesinden onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.


Liverpool’da Arne Slot’un yardımcılığını yapan Hollandalı çalıştırıcı, 2023 yılında 6 aylık süreyle Ajax’ta geçici teknik direktör olarak da görev aldı.

Futbolculuk kariyerinde Ajax’ın yanı sıra Atletico Madrid, Everton, Fulham ve Hertha Berlin’de de forma giyen John Heitinga, Ajax’ta çeşitli yaş gruplarında da teknik direktörlük yaptı.

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