Ajax Farioli'nin yerine John Heitinga'yı getirdi

Kulübün televizyonuna açıklamalarda bulunan Heitinga, başlamak için heyecanlı olduğunu ifade ederek, "İngiltere’deki son yıllar bana çok iyi geldi. David Moyes ve Arne Slot ile birlikte daha da geliştim. Teknik direktör olarak devam etmeye hazırım ve Ajax’a bu fırsatın bana verilmesinden onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.