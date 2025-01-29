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Ajax'ta Galatasaray hazırlıkları tamam

Ajax'ta Galatasaray hazırlıkları tamam

18:5829/01/2025, Çarşamba
DHA
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Ajax - Galatasaray
Ajax - Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi 8'inci haftasında Ajax sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 8'inci hafta maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Hollanda ekibi Ajax, maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.


Trainingcomplex Toekomst'ta teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı.


Daha sonra koşu çalışması ve 5'e 2 pas çalışması ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.





#Ajax
#Galatasaray
#UEFA Avrupa Ligi

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