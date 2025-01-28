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Ajax - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Ajax - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

13:0228/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
AA
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Hakem Jesus Gil Manzano
Hakem Jesus Gil Manzano

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında oynanacak Ajax-Galatasaray maçında İspanyol hakem Jesus Gil Manzano görev yapacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 30 Ocak Perşembe günü oynanacak Ajax-Galatasaray maçında İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.


Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, başkent Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da saat 23.00'de oynanacak müsabakada Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek.


Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Guillermo Cuadra yapacak.


Mücadelede Carlos del Cerro Grande VAR, Alejandro Hernandez AVAR olarak görev alacak.





#Galatasaray
#Ajax
#UEFA Avrupa Ligi

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