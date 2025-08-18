Yeni Şafak
Akkuş Belediyespor Kerem Eryılmaz ile anlaştı

18/08/2025, Pazartesi
SMS Grup Efeler Ligi takımlarından Akkuş Belediyespor, antrenör Kerem Eryılmaz ile anlaştı.

Kulüp menajeri Soner Efil, takımın yeni sezon hazırlıklarına gelecek hafta başlayacağını, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.


Yeni sezonda takımın antrenörlüğünü Kerem Eryılmaz'ın yapacağını belirten Efil, Eryılmaz'ın raporu doğrultusunda transferlerin yapılacağını ifade etti.


İddialı bir takım kurmak için oyuncu transferlerinin devam ettiğini aktaran Efil, Kübalı smaçör Yosvany Hernandez, Rus pasör Welcome Aleksandır Butko, Kübalı orta oyuncu Welcome Javier Concepcion, libero Baturalp Burak Güngör ve pasör çaprazı Metin Toy'u kadrolarına dahil ettiklerini bildirdi.


Efil, geçen sezon kadrolarındaki bazı oyuncularla da sözleşme yenilediklerini kaydetti.

