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Al Hazm - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Suudi Arabistan Kral Kupası Son 32 Turu

Al Hazm - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Suudi Arabistan Kral Kupası Son 32 Turu

17:1523/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Suudi Arabistan Kral Kupası Son 32 Turu’nda Al Hazm evinde Al Nassr’ı konuk ediyor.
Suudi Arabistan Kral Kupası Son 32 Turu’nda Al Hazm evinde Al Nassr’ı konuk ediyor.

Suudi Arabistan Kral Kupası Son 32 Turu’nda Al Hazm evinde Al Nassr’ı konuk ediyor. 22. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Al Nassr 14 galibiyet elde etti. Al Hazm 3 galibiyet alırken 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Al Nassr bugün Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca ve Sadio Mane gibi yıldızlarıyla tur peşinde olacak. Peki, Al Hazm - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

Al Nassr, Suudi Arabistan Kral Kupası Son 32 Turu’nda deplasmanda Al Hazm ile karşılaşacak. İki takımın son karşılaşması 4-4’lük eşitlikle sonuçlandı. Peki, Al Hazm - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

AL HAZM - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Hazm - Al Nassr maçı bu akşam saat 18:35’te başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

AL HAZM - AL NASSR CANLI SKOR

SUUDİ ARABİSTAN KRAL KUPASI SON 32 TURU FİKSTÜRÜ



#Al Hazm
#Al Nassr
#Suudi Arabistan Kral Kupası

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