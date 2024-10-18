Al Shabab Riyadh, Suudi Arabistan Pro Lig 7. haftasında evinde Al Nassr ile karşılaşacak. 50. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Al Nassr 18, Al Shabab Riyadh 17 galibiyet elde etti. 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Al Shabab Riyadh - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte soruların yanıtları.