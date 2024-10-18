Al Nassr deplasmanda Al Shabab Riyadh ile karşılaşıyor.
Suudi Arabistan Pro Lig 7. haftasında Al Shabab Riyadh evinde Al Nassr’ı konuk ediyor. Ligde 14 puanla 3. sırada yer alan Al Nassr kritik maça mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor. Ligde 5 maçlık galibiyet serisini 6. haftada bozan Al Shabab Riyadh ise 12 puanla 4. sırada yer aldı. Ev sahibi ekip Al Nassr karşısında 7 maçtır galibiyete hasret. Peki, Al Shabab Riyadh - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
Al Shabab Riyadh, Suudi Arabistan Pro Lig 7. haftasında evinde Al Nassr ile karşılaşacak. 50. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Al Nassr 18, Al Shabab Riyadh 17 galibiyet elde etti. 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Al Shabab Riyadh - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte soruların yanıtları.
AL SHABAB RİYADH - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
AL SHABAB RİYADH - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Al Shabab Riyadh - Al Nassr maçı bu akşam saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşma
S SPORT PLUS
ekranlarından naklen yayınlanacak.
AL SHABAB RİYADH - AL NASSR CANLI SKOR
AL SHABAB RİYADH - AL NASSR CANLI SKOR
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GOL KRALLIĞI
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GOL KRALLIĞI
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