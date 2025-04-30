Alaçatıspor 98 yaşında

Başkan Gençalp, mesajında kulübün tarihine ve taşıdığı değerlere dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: "Bugün, köklü tarihimizin bir yaşını daha gururla kutluyoruz. 98 yıl önce bir avuç yürekli insan ile başladı bu güzel hikâye. O gün bugündür, Alaçatı’nın sokaklarında çocukların ilk hayali oldu şerefli Alaçatıspor formasını giymek. Alaçatıspor, sadece bir spor kulübü değil; dostluğun, mücadelenin, azmin ve Alaçatı ruhunun da adıdır. Bu büyük gururu bize yaşatan geçmişin kahramanlarına, bugün o şanlı formayı terleten evlatlarımıza ve yarını inşa edecek gençlerimize minnettarız. Bu büyük ailenin her ferdine taraftarına, emekçisine, destekçisine sonsuz teşekkürler. Nice yıllara Alaçatıspor! Hep birlikte, daha büyük hedeflere..."