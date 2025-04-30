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Alaçatıspor 98 yaşında

Alaçatıspor 98 yaşında

14:0530/04/2025, Wednesday
IHA
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Alaçatıspor 98 yaşında
Alaçatıspor 98 yaşında

Alaçatıspor Kulübü Başkanı Ozan Gençalp, İzmir Çeşme’nin köklü kulüplerinden Alaçatıspor’un kuruluşunun 98. yıl dönümü mesajında, "Bugün, köklü tarihimizin bir yaşını daha gururla kutluyoruz" ifaderini kullandı.

Alaçatıspor’un 98. yaşı dolayısıyla Alaçatıspor Kulübü Başkanı Ozan Gençalp, yazılı bir mesaj yayımlayarak camiaya seslendi.


Başkan Gençalp, mesajında kulübün tarihine ve taşıdığı değerlere dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: "Bugün, köklü tarihimizin bir yaşını daha gururla kutluyoruz. 98 yıl önce bir avuç yürekli insan ile başladı bu güzel hikâye. O gün bugündür, Alaçatı’nın sokaklarında çocukların ilk hayali oldu şerefli Alaçatıspor formasını giymek. Alaçatıspor, sadece bir spor kulübü değil; dostluğun, mücadelenin, azmin ve Alaçatı ruhunun da adıdır. Bu büyük gururu bize yaşatan geçmişin kahramanlarına, bugün o şanlı formayı terleten evlatlarımıza ve yarını inşa edecek gençlerimize minnettarız. Bu büyük ailenin her ferdine taraftarına, emekçisine, destekçisine sonsuz teşekkürler. Nice yıllara Alaçatıspor! Hep birlikte, daha büyük hedeflere..."


Kulüp tarihine sahip çıkmanın ve geleceğe umutla bakmanın önemine vurgu yapan Gençalp’in mesajı, taraftarlar ve spor camiası tarafından büyük ilgi gördü. Alaçatıspor’un, neredeyse bir asra yaklaşan mazisiyle sadece spor alanında değil, sosyal yaşamda da önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekilirken, kulübün yeni hedeflerle yoluna devam edeceği ifade edildi.

#Alaçatıspor
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