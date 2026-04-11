Alanya’da tartışılan pozisyon: Chibuike Nwaiwu’nun pozisyonu penaltı mı? İşte eski hakemlerin yorumları…

Trendyol Süper Lig 29. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor’a konuk oldu. Mücadelenin 62. dakikasında yaşanan kritik pozisyon, maç sonrası en çok konuşulan konu haline geldi.Ceza sahası içinde Chibuike Nwaiwu ile Güven Yalçın ikili mücadele etti.

Top, Nwaiwu’nun eline çarptı. Saha hakemi Mehmet Türkmen, pozisyonu direkt penaltı olarak değerlendirmedi ancak VAR incelemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi ve penaltı kararı verdi. Bu karar, futbol kamuoyunda yoğun tartışma yarattı.

CHİBUİKE'NİN POZİSYONU PENALTI MI?

Eski hakemlerin yorumları şu şekilde;

Serdar AKÇER: 'Yardımcı hakem, hakemi yanılttı ve yeri doğru olmamasına rağmen hücum elle oynadı, dedi.

VAR doğru müdahale etti. El topa gitti ve temas noktası ceza alanı içinde olduğu için penaltı kararı doğru.'












