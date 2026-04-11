Alanya’da tartışılan pozisyon: Chibuike Nwaiwu’nun pozisyonu penaltı mı? İşte eski hakemlerin yorumları…

Alanya’da tartışılan pozisyon: Chibuike Nwaiwu’nun pozisyonu penaltı mı? İşte eski hakemlerin yorumları…

18:35 11/04/2026, Cumartesi
G: 11/04/2026, Cumartesi
Chibuike Nwaiwu'nun eline çarpan top sonucu hakem Mehmet Türkmen penaltı kararı verdi
Chibuike Nwaiwu'nun eline çarpan top sonucu hakem Mehmet Türkmen penaltı kararı verdi

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor’a konuk oluyor. Maçın 62. dakikasında Chibuike Nwaiwu’nun Güven Yalçın ile ikili mücadelesinde top Nwaiwu’nun eline çarptı. Hakem Mehmet Türkmen bu pozisyonda VAR müdahalesi ile penaltı düdüğünü çaldı. Peki pozisyon penaltı mı, eski hakemler ne söyledi? İşte detaylar.

Trendyol Süper Lig 29. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor’a konuk oldu. Mücadelenin 62. dakikasında yaşanan kritik pozisyon, maç sonrası en çok konuşulan konu haline geldi.Ceza sahası içinde Chibuike Nwaiwu ile Güven Yalçın ikili mücadele etti.

Top, Nwaiwu’nun eline çarptı. Saha hakemi Mehmet Türkmen, pozisyonu direkt penaltı olarak değerlendirmedi ancak VAR incelemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi ve penaltı kararı verdi. Bu karar, futbol kamuoyunda yoğun tartışma yarattı.

CHİBUİKE'NİN POZİSYONU PENALTI MI?

Eski hakemlerin yorumları şu şekilde;

Serdar AKÇER:
'Yardımcı hakem, hakemi yanılttı ve yeri doğru olmamasına rağmen hücum elle oynadı, dedi.

VAR doğru müdahale etti. El topa gitti ve temas noktası ceza alanı içinde olduğu için penaltı kararı doğru.'




