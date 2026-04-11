Alanyaspor - Trabzonspor | Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 29. haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Saat 17.00'de oynanacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 29. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Alanya Oba Stadyumu'nda saat 17.00'de oynanacak olan müsabaka BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.
Galatasaray galibiyeti sonrası zirveyle arasındaki puan farkını 4'e indiren bordo-mavililer, kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.
Trabzonspor'da üç önemli eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Paul Onuachu, Ernest Muçi ve Arseniy Batagov forma giyemeyecek.