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Spor

Alanyaspor'da Francesco Farioli istifa etti iddiası

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırma kararı aldı. İtalyan teknik adam, oyuncularıyla Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçının ardından vedalaştı.

23:11 . 26/02/2023 Pazar
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Francesco Farioli

Francesco Farioli

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da flaş bir ayrılık yaşandı.

Son olarak hazırlık maçında Galatasaray'a 4-2 mağlup olan Akdeniz ekibinde teknik direktör Francesco Farioli istifa etti.

Alanyaspor'un kısa süre içerisinde Farioli ile ilgili resmi açıklama yapacağı öğrenildi.

Akdeniz temsilcisinin başında 47 maça çıkan İtalyan çalıştırıcı, 1.55 puan ortalaması tutturdu.

Ersun Yanal iddiası

Öte yandan beIN SPORTS'un haberine göre, Alanyaspor'un teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal'ı istediği kaydedildi.



#Francesco Farioli
#Alanyaspor
#Süper Lig
1 saat önce
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Alanyaspor'da Francesco Farioli istifa etti iddiası
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