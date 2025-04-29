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Alanyaspor'da Kayserispor hazırlıkları başladı

Alanyaspor'da Kayserispor hazırlıkları başladı

15:2929/04/2025, Salı
AA
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan antreman ısınma çalışmasıyla başladı. Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise pas ve dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirdi. Corendon Alanyaspor, maç hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenman ile devam edecek.


Alanyaspor, cumartesi günü saat 16.00'da Kayserispor ile karşılaşacak.





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